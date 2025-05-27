ЕР купировала свою главную угрозу на выборах

Единороссы усилили позиции в регионах, где традиционно больше поддерживают КПРФ. На круглом столе «Политический ландшафт накануне избирательного цикла-2025: итоги предварительного голосования партии „Единая Россия“ 27 мая член Генсовета ЕР Сергей Перминов уточнил, что партия власти повысила вовлеченность избирателей в праймериз в трех субъектах и пяти крупных городах. О том, с какими вызовами партия власти столкнется на выборах в 2025 году — в материале URA.RU.
Вызовы партии
Говоря о перспективах победителей праймериз, которых объявят в ближайшее время, президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин рассказал, с какими вызовами им, а также их оппонентам, придется столкнутся в ходе избирательных кампаний в 2025 году. Во-первых, это неопределенность повестки. «Новые запросы избирателей, неизбежно возникающие из года в год, будут ставить определенные задачи перед участниками политического процесса. Партиям предстоит адаптироваться под них и, соответственно, освежать свои программы, идеологические посылы», — объяснил Костин.
Во-вторых, это смена поколений в составе «Единой России» и оппозиционных партий. Помимо действующих депутатов, многие из которых начали свою карьеру еще в конце 90-х годов, в политическую жизнь уже сейчас активно включаются молодые люди и участники спецоперации.
«Очевидно, что партиям придется интегрировать в политический процесс молодежь и участников СВО, то есть добиться оптимального сочетания между опытом и современностью», — пояснил Костин.
Он добавил, что на данный момент, помимо «Единой России» эту задачу активно решает КПРФ и ЛДПР, в отличии от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Говоря про «Новых людей», он пояснил, что в ближайшие два-три года такая проблема перед ними стоять не будет. «Партия еще довольно молодая, не имеет длительной истории», — отметил Костин.
И третий вызов — это включение в систему политической коммуникаций современных технологий: от искусственного интеллекта до новых методов работы в социальных медиа и мессенджерах. «Медиапотребление граждан меняется, поэтому вес политической коммуникации будет только усиливаться», — добавил он.
Обошли оппозицию
Партия «Единая Россия» уже сейчас учитывает вызовы, с которыми в ближайшие три-пять лет будет сталкиваться в политический процессах, особенно во время выборов. Сейчас это заметно по итогам праймериз, которые объявил член Генерального совета «Единой России» Сергей Перминов. Следование этим вызовам еще на этапе предварительного голосования помогло единороссам улучшить положение партии там, где она ожидает непростые электоральные кампании. В этих субъектах, которые ЕР называет «красными», отметили высокую степень вовлеченности избирателей в праймериз. Разумеется, это результат работы региональных организационных комитетов партии власти. «Если говорить про выборы в законодательные органы, то это Республика Коми, а также Новосибирская и Костромская области», — перечислил Перминов.
Относительно выборов в административные центры, то наибольший интерес проявили жители Астрахани, Ижевска, Костромы, Ульяновска и Новосибирска. Там тоже ожидают непростых политических баталий. ЕР смогла привлечь на праймериз много избирателей, а также включить в кампании огромное число кандидатов. «В некоторых конкурсах было более 10 человек на место», — отметил Перминов.
Риски обновления
По предварительным данным, 72% победителей электронного предварительного голосования — это новые лица. А если быть точнее, то процент обновления депутатского корпуса в отдельных регионах составит 70%, а в целом по стране — 50-60%.
Серьезное обновление депутатского корпуса преподносится как положительная тенденция, что очевидно. Ведь это означает, что партия определяет именно тех кандидатов, которые снискали доверие у избирателей. Однако «омолаживание» депутатского корпуса может спровоцировать определенные риски. О них URA.RU рассказал президент ФРГО Константин Костин.
«Нет заранее прописанной формы, как должно выглядеть идеальное представительство [партии ЕР в регионе]. Расписать по квотам: столько-то отдать молодым депутатам, которые первый раз избираются, а столько-то — участникам СВО, невозможно. Нужен баланс, но его нельзя добиться простой математикой.
Конечно, если с чем-то «переборщить», то могут возникнуть риски. Например, если придут только молодые депутаты без опыта, то соответственно появятся риски для законотворческого процесса и эффективного взаимодействия с другими органами власти на территории конкретного субъекта», — сказал Костин.
Поднимая вопрос участников спецоперации в праймериз, член Генсовета ЕР Сергей Перминов напомнил, что по предварительным данным на голосовании победили 827 бойцов СВО. А это значит, что партия власти активно выполняет поручение президента России Владимира Путина по формированию новой элиты из участников спецоперации, отметил он.
«В последнее время в СМИ появляются такие „кликбейтные“ заголовки о том, что, например, в Челябинске победителем предварительного голосования стал только один участник СВО. При этом все забывают, что там вертикально интегрированный список… [В этом регионе] — пять кандидатов-участников СВО, и все они будут в основном этапе кампании. Ведь есть такие понятия, как территориальная группа, региональная группа, одномандатные округа…», — отметил Перминов.
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