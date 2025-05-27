Россия нашла поставщиков фруктов и ягод, которые сдержат цены

Власти нашли способ сдержать рост цен на овощи и фрукты. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по развитию Северного Кавказа 27 мая заявил, что необходимо развивать сельскохозяйственный потенциал региона, поскольку это одна из его сильных сторон. Власти делают упор на увеличении урожая в южных областях России, поскольку со временем это станет тормозящим инфляцию фактором, объяснили эксперты URA.RU. По их словам, это возможно благодаря мягкому климату и низкой себестоимости выращенных там культур.
На Кавказском инвестиционном форуме каждый регион представил самые крупные и интересные проекты, которые планируют воплотить в жизнь в ближайшие годы. На форуме были не только представители российских регионов, но и лидеры Абхазии и Южной Осетии — республик, связанных с Северо-Кавказским федеральным округом экономически и культурно.
Михаил Мишустин начал осмотр павильонов со стенда Абхазии, где его лично встретил президент страны Бадра Гунба, чтобы представить макет сухумского аэровокзального комплекса. Его местные власти строят при поддержке российского правительства. Мишустин осмотрел проект благоустройства воздушной гавани и выразил надежду, что все планы будут воплощены.
«Мы рады открытию прямого авиасообщения, и мы сделаем все, чтобы турпоток был взаимным, потому что и жителям Абхазии, я думаю, было бы интересно увидеть регионы России», — сказал российский премьер.
На стендах регионов Кавказа большое внимание уделили теме развития сельского хозяйства. Так, в Карачаево-Черкесии, где уже разбили 500 га интенсивных садов, планируют строительство одного из самых больших в Европе холодильного хранилища. Это позволит не возить фрукты в соседние регионы, экономить на топливе и перерабатывать урожай на месте. Такие же хранилища строят в южном Дагестане, чтобы продукция не портилась, сообщил глава республики Сергей Меликов. По его словам, здесь тоже продолжают закладывать новые яблоневые, черешневые и грушевые сады. «Судя по всему, вопрос по снабжению страны отечественными яблоками в 2028 году будет полностью решен», — сделал выводы премьер-министр.
На павильоне Кабардино-Балкарии Мишустину представили проект вертикально-интегрированной птицефабрики по новым технологиям. В 2026 году фабрика будет давать 36 млн яиц и 30 тысяч тонн мяса, сообщили главе правительства.
«Это очень важно для сдерживания роста цен и выхода на самообеспечение по разным продуктам, что сыграет крайне важную роль в смягчении инфляционных процессов», — подчеркнул Мишустин, заслушав доклад у стенда северокавказского региона.
После экскурсии по павильонам Мишустин начал совещание по вопросам социально-экономического развития округа. Он подчеркнул, что нужно развивать сильные стороны этого региона — в первую очередь туризм и сельское хозяйство.
«В этом мы убедились, посмотрев выставку форума. Прорывные проекты, о которых рассказали главы субъектов и руководители правительств, придали импульс росту экономики всего округа и повышению качества жизни людей», — отметил премьер.
Мягкий климат Кавказа позволяет выращивать овощи, фрукты и заниматься животноводством без лишних трат, поэтому власти оценили потенциал региона и готовы вывести сельское хозяйство там на новый уровень, объяснил руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов. По его мнению, это может стать одним из способов сдержать инфляцию на продукты в стране. Сельскохозяйственные возможности Кавказа особенно нужны сейчас, когда в Ростовской, Воронежской и Белгородской областях заморозки уничтожили часть урожая, а в Крыму и на Кубани из-за низких температур пострадали сады с черешнями.
"В некоторых местах на Кавказе солнечными бывают больше 300 дней в году. Это вместе с теплым климатом снижает траты на досветку и обогрев, поэтому теплицы с овощами и фруктами здесь ставить выгодно. Кроме того, в округе теперь начали строить ирригационные сооружения, чтобы увеличить плодородность и не дать почве высохнуть. Так делают, например, в Дагестане", — отметил эксперт.
Несмотря на все очевидные достоинства сельскохозяйственной деятельности на Кавказе, есть и некоторые проблемы, которые препятствуют раскрытию потенциала этих территорий, уточнил он. «Не хватает достаточного количества кадров — агрономов, агротехников. Узких специалистов, которые глубоко разбираются в теме и работают на стыке нескольких отраслей — сельского хозяйства и цифровых систем, беспилотной авиации, способной сэкономить топливо и время при посевной и уборочной кампании», — полагает Тихонов.
Наращивая мощности агропромышленного комплекса на Северном Кавказе, власти решают три задачи, пояснил руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. «Во-первых, конечно, так появляется возможность обуздать продовольственную инфляцию. Наполнив рынок овощами и фруктами из этого региона, власти создают среду, где отечественные сельскохозяйственные продукты конкурируют с импортной по цене и качеству. Во-вторых, это увеличивает прибыль самих жителей Северного Кавказа, где аграрный сектор играет ощутимую роль в формировании доходов граждан. В-третьих, такая продукция может идти и на экспорт, давая валютную выручку государству», — подчеркнул он.
При росте производства в Северокавказском округе не менее важно наладить логистику, чтобы вывозить продукцию и в другие российские города, и за рубеж, считают эксперты URA.RU. «Для этих целей в регионе строят транспортный коридор „Север-Юг“, который соединит центральные районы страны с Ираном и увеличит пропускную способность Северного Кавказа, а также обходы городов наподобие трассы в объезд Владикавказа», — дополнил директор центра транспортного планирования Института экономики транспорта и транспортной политики Павел Зюзин.
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