27 мая 2025

В Госдепе США объяснились за слова Трампа об играющей с огнем России

Госдеп США: слова Трампа об играющей с огнем России не говорят о разочаровании
© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдепе объяснили смысл слов Трампа
В Госдепе объяснили смысл слов Трампа Фото:
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Последние заявления президента США Дональда Трампа относительно России не свидетельствуют о его разочаровании политикой Москвы, сообщила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс. Она подчеркнула, что слова американского лидера нужно воспринимать как позицию человека, ответственного за мирные процессы в различных регионах мира.

«Я бы не назвала это разочарованием. Это заявление человека, который руководит мирными усилиями в стольких разных регионах. Он ясно дает понять и абсолютно открыт о своем мнении. Думаю, России следует серьезно к этому относиться, американцы точно так относятся», — заявила Тэмми Брюс, слова приводит Fox News.

Ранее Дональд Трамп резко высказался в адрес России в своей социальной сети, утверждая, что Москва «играет с огнем», и добавил, что если бы не он, то ситуация с Россией могла бы привести к «очень плохим вещам». Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя это заявление, выразил надежду на понимание американским лидером всей серьезности подобных высказываний и отметил, что самой плохой вещью может стать Третья мировая война.

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Последние заявления президента США Дональда Трампа относительно России не свидетельствуют о его разочаровании политикой Москвы, сообщила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс. Она подчеркнула, что слова американского лидера нужно воспринимать как позицию человека, ответственного за мирные процессы в различных регионах мира. «Я бы не назвала это разочарованием. Это заявление человека, который руководит мирными усилиями в стольких разных регионах. Он ясно дает понять и абсолютно открыт о своем мнении. Думаю, России следует серьезно к этому относиться, американцы точно так относятся», — заявила Тэмми Брюс, слова приводит Fox News. Ранее Дональд Трамп резко высказался в адрес России в своей социальной сети, утверждая, что Москва «играет с огнем», и добавил, что если бы не он, то ситуация с Россией могла бы привести к «очень плохим вещам». Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя это заявление, выразил надежду на понимание американским лидером всей серьезности подобных высказываний и отметил, что самой плохой вещью может стать Третья мировая война.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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