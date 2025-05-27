«Нашли через два часа»: в Златоусте пьяный школьник на мотоцикле сбил подростка и скрылся

В Златоусте Челябинской области пьяный 15-летний подросток на мотоцикле сбил школьника 2011 года рождения. После ДТП виновник скрылся, а пострадавшего ребенка госпитализировали. В СК РФ поручили возбудить уголовное дело по факту инцидента. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.
«По данному факту проводится проверка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Шавкунову возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
Как уточнили в Госавтоинспекции Златоуста, инцидент произошел вечером 26 мая на улице 2-й Нагорной. Виновника аварии нашли в течение двух часов. Полиция установила, что школьник уже состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. На родителей подростка составлен административный протокол, а материалы направлены в ПДН для дальнейшего разбирательства.
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