27 мая 2025

«Нашли через два часа»: в Златоусте пьяный школьник на мотоцикле сбил подростка и скрылся

В СК потребовали возбудить уголовное дело по факту ДТП с пьяным мотоциклистом
© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяный подросток устроил ДТП и скрылся
Пьяный подросток устроил ДТП и скрылся Фото:

В Златоусте Челябинской области пьяный 15-летний подросток на мотоцикле сбил школьника 2011 года рождения. После ДТП виновник скрылся, а пострадавшего ребенка госпитализировали. В СК РФ поручили возбудить уголовное дело по факту инцидента. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«По данному факту проводится проверка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Шавкунову возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Госавтоинспекции Златоуста, инцидент произошел вечером 26 мая на улице 2-й Нагорной. Виновника аварии нашли в течение двух часов. Полиция установила, что школьник уже состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. На родителей подростка составлен административный протокол, а материалы направлены в ПДН для дальнейшего разбирательства.

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В Златоусте Челябинской области пьяный 15-летний подросток на мотоцикле сбил школьника 2011 года рождения. После ДТП виновник скрылся, а пострадавшего ребенка госпитализировали. В СК РФ поручили возбудить уголовное дело по факту инцидента. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «По данному факту проводится проверка. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Шавкунову возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Как уточнили в Госавтоинспекции Златоуста, инцидент произошел вечером 26 мая на улице 2-й Нагорной. Виновника аварии нашли в течение двух часов. Полиция установила, что школьник уже состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. На родителей подростка составлен административный протокол, а материалы направлены в ПДН для дальнейшего разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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