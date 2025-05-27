В промзоне Челябинска ликвидировали крупный пожар

На территории промышленной зоны в районе ЧМЗ на Свердловском тракте в Челябинске удалось устранить горение. Пожарные начали разбор конструкций. Об этом URA.RU сообщили в МЧС России.
«На промбазе в Челябинске ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций», — прокомментировали в ведомстве.
Как сообщало URA.RU, в результате возгорания оказались уничтожены восемь легковых и четыре грузовых автомобиля. Масштаб ущерба будет установлен позднее.
ЧП произошло вечером 27 мая. Загорелись деревянные поддоны на открытой площадке. По словам очевидцев, на Свердловском тракте в небо поднимались густые черные клубы дыма, заметные из разных районов города. Очаг находился неподалеку от дилерских автоцентров.
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