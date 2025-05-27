Что происходит на месте минирования машины в Москве

В Москве люди больше часа не могут уехать домой из-за того, что их автомобили стоят на территории, оцепленной полицией, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Ранее появилась информация о том, что правоохранители обнаружили под джипом подозрительную коробку.
«Вполне возможно (машина заминирована, — прим. URA.RU). Мы не можем домой уехать <...> Полиция говорит: „Мы ничего не знаем, где-то час ждите“», — сказал Александр, машина которого стоит в оцепленной зоне. На видео можно заметить, что полиция охраняет участок у одной из заправок на Ленинском проспекте, а рядом стоит толпа людей, машины которых стояли рядом с белым джипом Toyota Prado.
Ранее стало известно, что полиция обнаружила подозрительную коробку, привязанную к днищу внедорожника. По некоторым данным, владельцем джипа является офицер ВДВ.
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