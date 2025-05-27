Что происходит на месте минирования машины в Москве

Москвичи не могут уехать домой из-за заминированного джипа в Москве
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В Москве жители не могут попасть к своим авто из-за заминированного джипа
В Москве жители не могут попасть к своим авто из-за заминированного джипа Фото:

В Москве люди больше часа не могут уехать домой из-за того, что их автомобили стоят на территории, оцепленной полицией, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Ранее появилась информация о том, что правоохранители обнаружили под джипом подозрительную коробку.

«Вполне возможно (машина заминирована, — прим. URA.RU). Мы не можем домой уехать <...> Полиция говорит: „Мы ничего не знаем, где-то час ждите“», — сказал Александр, машина которого стоит в оцепленной зоне. На видео можно заметить, что полиция охраняет участок у одной из заправок на Ленинском проспекте, а рядом стоит толпа людей, машины которых стояли рядом с белым джипом Toyota Prado. 

Ранее стало известно, что полиция обнаружила подозрительную коробку, привязанную к днищу внедорожника. По некоторым данным, владельцем джипа является офицер ВДВ.

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В Москве люди больше часа не могут уехать домой из-за того, что их автомобили стоят на территории, оцепленной полицией, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Ранее появилась информация о том, что правоохранители обнаружили под джипом подозрительную коробку. «Вполне возможно (машина заминирована, — прим. URA.RU). Мы не можем домой уехать <...> Полиция говорит: „Мы ничего не знаем, где-то час ждите“», — сказал Александр, машина которого стоит в оцепленной зоне. На видео можно заметить, что полиция охраняет участок у одной из заправок на Ленинском проспекте, а рядом стоит толпа людей, машины которых стояли рядом с белым джипом Toyota Prado.  Ранее стало известно, что полиция обнаружила подозрительную коробку, привязанную к днищу внедорожника. По некоторым данным, владельцем джипа является офицер ВДВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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