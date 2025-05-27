27 мая 2025

В Екатеринбурге заметили икону ралли 90-х, которых семь на всю Россию. Фото

В Екатеринбурге заметили редчайшую ралли машину Lancia Delta HF Integrale Evo II
© Служба новостей «URA.RU»
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Lancia Delta является шестикратным победителем чемпионата мира по ралли (архивное фото)
Lancia Delta является шестикратным победителем чемпионата мира по ралли (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге была замечена икона ралли 90-ых Lancia delta HF integrale evo ll. Таких по всей России всего семь экземпляров.

«Lancia delta HF integrale evo ll, одна из семи evo ll в России», — передает группа «Привет был замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Машина была замечена на MEGA Urban Fest, который прошел в Екатеринбурге 24 мая. 

Lancia Delta стала культовой после того, как шесть раз подряд выигрывала чемпионат мира по ралли с 1987 по 1992 год. Этот рекорд не побит до сих пор. Версия HF Integrale Evo II выпускалась тиражом около 2,5 тысячи экземпляров в 1993–1994 годах. Является самой продвинутой в серии, очень ценится у коллекционеров. Стоимость такой машины варьируется от пяти до десяти миллионов рублей.

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В Екатеринбурге была замечена икона ралли 90-ых Lancia delta HF integrale evo ll. Таких по всей России всего семь экземпляров. «Lancia delta HF integrale evo ll, одна из семи evo ll в России», — передает группа «Привет был замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Машина была замечена на MEGA Urban Fest, который прошел в Екатеринбурге 24 мая.  Lancia Delta стала культовой после того, как шесть раз подряд выигрывала чемпионат мира по ралли с 1987 по 1992 год. Этот рекорд не побит до сих пор. Версия HF Integrale Evo II выпускалась тиражом около 2,5 тысячи экземпляров в 1993–1994 годах. Является самой продвинутой в серии, очень ценится у коллекционеров. Стоимость такой машины варьируется от пяти до десяти миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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