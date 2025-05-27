В Екатеринбурге была замечена икона ралли 90-ых Lancia delta HF integrale evo ll. Таких по всей России всего семь экземпляров.
«Lancia delta HF integrale evo ll, одна из семи evo ll в России», — передает группа «Привет был замечен Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Машина была замечена на MEGA Urban Fest, который прошел в Екатеринбурге 24 мая.
Lancia Delta стала культовой после того, как шесть раз подряд выигрывала чемпионат мира по ралли с 1987 по 1992 год. Этот рекорд не побит до сих пор. Версия HF Integrale Evo II выпускалась тиражом около 2,5 тысячи экземпляров в 1993–1994 годах. Является самой продвинутой в серии, очень ценится у коллекционеров. Стоимость такой машины варьируется от пяти до десяти миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!