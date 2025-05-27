В Москве потребовали разобраться в ДТП со сбитой самокатом челябинкой

По факту ДТП в Челябинске, в котором от наезда самоката пострадала пожилая женщина, возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования инцидента. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Шавкунову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинке около дома №30 по улице Горького 17-летний молодой человек на электросамокате «Яндекс Go» сбил пожилую женщину, двигаясь по тротуару. Пострадавшая получила телесные повреждения, ей потребовалась госпитализация. На асфальте была замечена кровь.
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