27 мая 2025

Госдеп США: Трамп продолжает поддерживать прямые переговоры России и Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп не отвергает идеи о переговорах, подчеркнули в Госдепе
Трамп не отвергает идеи о переговорах, подчеркнули в Госдепе Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США продолжают поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной для достижения справедливого и долгосрочного мира. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.

«Мы продолжаем поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной. Президент [США Дональд Трамп] поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и долгосрочному миру. Военного решения российско-украинского конфликта нет, необходимо дипломатическое решение», — подчеркнула Брюс, ее слова приводит Fox News.

Президент России Владимир Путин предложил украинской стороне возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, цель предложенных переговоров — устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул в назначенный день, однако контактов между представителями двух стран тогда не состоялось. Встреча прошла на следующий день и длилась почти два часа, после чего российская сторона заявила о готовности продолжать переговоры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США продолжают поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной для достижения справедливого и долгосрочного мира. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге для журналистов. «Мы продолжаем поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной. Президент [США Дональд Трамп] поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и долгосрочному миру. Военного решения российско-украинского конфликта нет, необходимо дипломатическое решение», — подчеркнула Брюс, ее слова приводит Fox News. Президент России Владимир Путин предложил украинской стороне возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, цель предложенных переговоров — устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул в назначенный день, однако контактов между представителями двух стран тогда не состоялось. Встреча прошла на следующий день и длилась почти два часа, после чего российская сторона заявила о готовности продолжать переговоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...