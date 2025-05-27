27 мая 2025

Пермяки начали скупать электрокары «Атом» от отечественного производителя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас купить машину можно только по предзаказу
Сейчас купить машину можно только по предзаказу Фото:

Жители Перми стали оформлять предзаказы на электромобиль «Атом» от российской компании «Кама». По данным платформы «Авто.ру», от россиян за месяц поступило свыше 105 тысяч заявок. 

«Данные за апрель 2025 года. Пермяки — в числе оформивших предзаказ на покупку электромобиля „Атом“», — на данные сервиса ссылает издание «Текст».

Серийное производство техники запустят в середине года. В продажу электрокары попадут до конца 2025-го, заявляют представители компании. Машину можно будет купить на специальной онлайн-платформе. Продажа через дилерские центры не предусмотрена.

URA.RU ранее писало, что количество заправок для электромобилей в краевой столице постоянно увеличивается. В марте пермская компания построила крупный зарядный хаб в Москве. Ранее в Перми начали строить многофункциональную зону дорожного сервиса на гостевом маршруте. В проект собираются вложить 350 млн рублей. Объект станет первым в городе полноценным комплексом электрозаправочных станций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Перми стали оформлять предзаказы на электромобиль «Атом» от российской компании «Кама». По данным платформы «Авто.ру», от россиян за месяц поступило свыше 105 тысяч заявок.  «Данные за апрель 2025 года. Пермяки — в числе оформивших предзаказ на покупку электромобиля „Атом“», — на данные сервиса ссылает издание «Текст». Серийное производство техники запустят в середине года. В продажу электрокары попадут до конца 2025-го, заявляют представители компании. Машину можно будет купить на специальной онлайн-платформе. Продажа через дилерские центры не предусмотрена. URA.RU ранее писало, что количество заправок для электромобилей в краевой столице постоянно увеличивается. В марте пермская компания построила крупный зарядный хаб в Москве. Ранее в Перми начали строить многофункциональную зону дорожного сервиса на гостевом маршруте. В проект собираются вложить 350 млн рублей. Объект станет первым в городе полноценным комплексом электрозаправочных станций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...