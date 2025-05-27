Пермяки начали скупать электрокары «Атом» от отечественного производителя

Жители Перми стали оформлять предзаказы на электромобиль «Атом» от российской компании «Кама». По данным платформы «Авто.ру», от россиян за месяц поступило свыше 105 тысяч заявок.
«Данные за апрель 2025 года. Пермяки — в числе оформивших предзаказ на покупку электромобиля „Атом“», — на данные сервиса ссылает издание «Текст».
Серийное производство техники запустят в середине года. В продажу электрокары попадут до конца 2025-го, заявляют представители компании. Машину можно будет купить на специальной онлайн-платформе. Продажа через дилерские центры не предусмотрена.
URA.RU ранее писало, что количество заправок для электромобилей в краевой столице постоянно увеличивается. В марте пермская компания построила крупный зарядный хаб в Москве. Ранее в Перми начали строить многофункциональную зону дорожного сервиса на гостевом маршруте. В проект собираются вложить 350 млн рублей. Объект станет первым в городе полноценным комплексом электрозаправочных станций.
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