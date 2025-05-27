В результате пожара на территории промзоны в Челябинске, который случился вечером 27 мая, уничтожены восемь легковых и четыре грузовых автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в региональном МЧС.
«По предварительной информации, в результате ЧП уничтожено восемь легковых и четыре грузовых автомобиля. К месту возгорания направлена испытательная пожарная лаборатория и специалисты по управлению беспилотной авиационной системой для мониторинга обстановки», — сообщили в ведомстве. В настоящий момент работа пожарных направлена на защиту объектов, расположенных на территории промпредприятия.
Как сообщало URA.RU ранее, пожар в промышленной зоне на Свердловском тракте локализован. Огонь охватил 800 квадратных метров территории. Изначально было известно о четырех горящих грузовых машинах.
Крупное возгорание было зафиксировано на открытой площадке в районе ЧМЗ вечером 27 мая. Выяснилось, что горят деревянные поддоны, возникла угроза стоящим рядом автомобилям.
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