27 мая 2025

Число уничтоженных машин при пожаре в промзоне Челябинска увеличилось. Видео

В пожаре на Свердовском тракте 27 мая уничтожены 12 автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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Более десятка машин пострадали при возгорании
Более десятка машин пострадали при возгорании Фото:

В результате пожара на территории промзоны в Челябинске, который случился вечером 27 мая, уничтожены восемь легковых и четыре грузовых автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в региональном МЧС.

«По предварительной информации, в результате ЧП уничтожено восемь легковых и четыре грузовых автомобиля. К месту возгорания направлена испытательная пожарная лаборатория и специалисты по управлению беспилотной авиационной системой для мониторинга обстановки», — сообщили в ведомстве. В настоящий момент работа пожарных направлена на защиту объектов, расположенных на территории промпредприятия.

Как сообщало URA.RU ранее, пожар в промышленной зоне на Свердловском тракте локализован. Огонь охватил 800 квадратных метров территории. Изначально было известно о четырех горящих грузовых машинах.

Крупное возгорание было зафиксировано на открытой площадке в районе ЧМЗ вечером 27 мая. Выяснилось, что горят деревянные поддоны, возникла угроза стоящим рядом автомобилям.

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В результате пожара на территории промзоны в Челябинске, который случился вечером 27 мая, уничтожены восемь легковых и четыре грузовых автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в региональном МЧС. «По предварительной информации, в результате ЧП уничтожено восемь легковых и четыре грузовых автомобиля. К месту возгорания направлена испытательная пожарная лаборатория и специалисты по управлению беспилотной авиационной системой для мониторинга обстановки», — сообщили в ведомстве. В настоящий момент работа пожарных направлена на защиту объектов, расположенных на территории промпредприятия. Как сообщало URA.RU ранее, пожар в промышленной зоне на Свердловском тракте локализован. Огонь охватил 800 квадратных метров территории. Изначально было известно о четырех горящих грузовых машинах. Крупное возгорание было зафиксировано на открытой площадке в районе ЧМЗ вечером 27 мая. Выяснилось, что горят деревянные поддоны, возникла угроза стоящим рядом автомобилям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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