27 мая 2025

Губернатор Миляев: БПЛА Украины атаковали Тульскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
БПЛА атаковали область
БПЛА атаковали область Фото:

В Тульской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал губернатор у себя в telegram-канале. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Начиная с 20 мая, украинские беспилотные аппараты осуществляют постоянные атаки на различные регионы РФ. Предыдущая масштабная волна запусков дронов была зафиксирована в начале мая, накануне празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подобно событиям того периода, нынешние атаки приводят к сбоям в работе российских аэропортов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тульской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. «На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал губернатор у себя в telegram-канале. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие. Начиная с 20 мая, украинские беспилотные аппараты осуществляют постоянные атаки на различные регионы РФ. Предыдущая масштабная волна запусков дронов была зафиксирована в начале мая, накануне празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подобно событиям того периода, нынешние атаки приводят к сбоям в работе российских аэропортов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...