27 мая 2025

Келлог: Трамп, говоря об игре с огнем, имел в виду ухудшение отношений с Путиным

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Келлог пояснил выпад Трампа в сторону России
Келлог пояснил выпад Трампа в сторону России Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп подразумевает риск ухудшения отношений со своим коллегой из России Владимиром Путиным, когда утверждает, что Москва «играет с огнем». Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

«Думаю, огонь, о котором он говорит, — это личные отношения», — заявил Келлог, его слова приводит Fox News. Он подчеркнул, что президент США ценит личные связи с мировыми лидерами и часто руководствуется инстинктами при принятии решений.

По словам спецпосланника, «инстинкты президента Трампа невероятно хороши», а разрыв подобных отношений с ним был бы ошибкой для Москвы. «Потому что вы с президентом Трампом продвинетесь намного дальше, если сможете наладить такие личные <...> отношения», — добавил Келлог.

Трамп высказался ранее по поводу взаимоотношений между США и Россией, отметив, что, если бы не его курс, Россию уже бы ожидали «крайне негативные последствия». В свою очередь официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс прокомментировала последние высказывания президента, отметив, что его заявления не свидетельствуют о его неудовлетворенности действиями Москвы.

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Президент США Дональд Трамп подразумевает риск ухудшения отношений со своим коллегой из России Владимиром Путиным, когда утверждает, что Москва «играет с огнем». Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News. «Думаю, огонь, о котором он говорит, — это личные отношения», — заявил Келлог, его слова приводит Fox News. Он подчеркнул, что президент США ценит личные связи с мировыми лидерами и часто руководствуется инстинктами при принятии решений. По словам спецпосланника, «инстинкты президента Трампа невероятно хороши», а разрыв подобных отношений с ним был бы ошибкой для Москвы. «Потому что вы с президентом Трампом продвинетесь намного дальше, если сможете наладить такие личные <...> отношения», — добавил Келлог. Трамп высказался ранее по поводу взаимоотношений между США и Россией, отметив, что, если бы не его курс, Россию уже бы ожидали «крайне негативные последствия». В свою очередь официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс прокомментировала последние высказывания президента, отметив, что его заявления не свидетельствуют о его неудовлетворенности действиями Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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