Из Ханты-Мансийска отправили 40 тонн гумпомощи с мотоциклами и подарками детям

Жители Ханты-Мансийска отправили на передовую новую партию гуманитарной помощи, общий вес которой составил порядка 40 тонн. Две фуры были полностью укомплектованы горожанами с учетом актуальных потребностей бойцов. Также ханты-мансийцы собрали отдельный груз для воспитанников детского дома «Рябинка» в Енакиево (ДНР), сообщил глава окружной столицы Максим Ряшин.
«Неравнодушными ханты-мансийцами было укомплектовано две фуры – это порядка 40 тонн груза с учетом актуальных потребностей бойцов... Отдельно собран груз для детского дома «Рябинка» города Енакиево Донецкой Народной Республики», — написал Ряшин в своем telegram-канале.
Он уточнил, что бойцам было передано 12 мотоциклов, закупленных благодаря поддержке горожан, а детскому дому — около 150 коробок с подарками. В наборы вошли самокаты, ролики, товары для творчества и все необходимое для летнего досуга детей. В рамках отправки гуманитарной помощи также на фронт передана полуторатысячная маскировочная сеть, которую сплели жители Ханты-Мансийска.
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