27 мая 2025

Из Ханты-Мансийска отправили 40 тонн гумпомощи с мотоциклами и подарками детям

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Ханты-Мансийска закупили 12 мотоциклов для бойцов СВО
Жители Ханты-Мансийска закупили 12 мотоциклов для бойцов СВО Фото:

Жители Ханты-Мансийска отправили на передовую новую партию гуманитарной помощи, общий вес которой составил порядка 40 тонн. Две фуры были полностью укомплектованы горожанами с учетом актуальных потребностей бойцов. Также ханты-мансийцы собрали отдельный груз для воспитанников детского дома «Рябинка» в Енакиево (ДНР), сообщил глава окружной столицы Максим Ряшин.

«Неравнодушными ханты-мансийцами было укомплектовано две фуры – это порядка 40 тонн груза с учетом актуальных потребностей бойцов... Отдельно собран груз для детского дома «Рябинка» города Енакиево Донецкой Народной Республики», — написал Ряшин в своем telegram-канале.

Он уточнил, что бойцам было передано 12 мотоциклов, закупленных благодаря поддержке горожан, а детскому дому — около 150 коробок с подарками. В наборы вошли самокаты, ролики, товары для творчества и все необходимое для летнего досуга детей. В рамках отправки гуманитарной помощи также на фронт передана полуторатысячная маскировочная сеть, которую сплели жители Ханты-Мансийска.

Власти ХМАО готовы помочь подшефной Макеевке обустроить сквер у железнодорожного вокзала в Кировском районе. Одним из элементов благоустройство могут стать символы Югры — скульптуры мамонтов.

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Жители Ханты-Мансийска отправили на передовую новую партию гуманитарной помощи, общий вес которой составил порядка 40 тонн. Две фуры были полностью укомплектованы горожанами с учетом актуальных потребностей бойцов. Также ханты-мансийцы собрали отдельный груз для воспитанников детского дома «Рябинка» в Енакиево (ДНР), сообщил глава окружной столицы Максим Ряшин. «Неравнодушными ханты-мансийцами было укомплектовано две фуры – это порядка 40 тонн груза с учетом актуальных потребностей бойцов... Отдельно собран груз для детского дома «Рябинка» города Енакиево Донецкой Народной Республики», — написал Ряшин в своем telegram-канале. Он уточнил, что бойцам было передано 12 мотоциклов, закупленных благодаря поддержке горожан, а детскому дому — около 150 коробок с подарками. В наборы вошли самокаты, ролики, товары для творчества и все необходимое для летнего досуга детей. В рамках отправки гуманитарной помощи также на фронт передана полуторатысячная маскировочная сеть, которую сплели жители Ханты-Мансийска. Власти ХМАО готовы помочь подшефной Макеевке обустроить сквер у железнодорожного вокзала в Кировском районе. Одним из элементов благоустройство могут стать символы Югры — скульптуры мамонтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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