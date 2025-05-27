27 мая 2025

В Омске выясняют причины звуков взрывов, о которых сообщили жители

© Служба новостей «URA.RU»
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В Омске расследуют сообщения о звуках взрывов
В Омске расследуют сообщения о звуках взрывов Фото:

Власти Омской области начали проверку после сообщений жителей о серии громких взрывов, которые были услышаны в разных районах Омска поздним вечером 27 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева. По словам представителя областного правительства, в настоящее время выясняются причины произошедшего.

«По всем указанным адресам направлены сотрудники полиции для проверки сигналов и принятия оперативных мер реагирования», — уточнила Ахвердиева в беседе с РИА Новости. Она добавила, что проверкой ситуации по поручению губернатора Виталия Хоценко занимаются министерство региональной безопасности Омской области и сотрудники МЧС.

Вечером 27 мая в социальных сетях появились многочисленные сообщения от жителей Омска о громких звуках, слышимых в различных районах города и близлежащих поселках. Пользователи делились своими опасениями и просили разъяснений у властей. Причины инцидента пока не установлены, официальная информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

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Власти Омской области начали проверку после сообщений жителей о серии громких взрывов, которые были услышаны в разных районах Омска поздним вечером 27 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева. По словам представителя областного правительства, в настоящее время выясняются причины произошедшего. «По всем указанным адресам направлены сотрудники полиции для проверки сигналов и принятия оперативных мер реагирования», — уточнила Ахвердиева в беседе с РИА Новости. Она добавила, что проверкой ситуации по поручению губернатора Виталия Хоценко занимаются министерство региональной безопасности Омской области и сотрудники МЧС. Вечером 27 мая в социальных сетях появились многочисленные сообщения от жителей Омска о громких звуках, слышимых в различных районах города и близлежащих поселках. Пользователи делились своими опасениями и просили разъяснений у властей. Причины инцидента пока не установлены, официальная информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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