В Омске выясняют причины звуков взрывов, о которых сообщили жители

Власти Омской области начали проверку после сообщений жителей о серии громких взрывов, которые были услышаны в разных районах Омска поздним вечером 27 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева. По словам представителя областного правительства, в настоящее время выясняются причины произошедшего.
«По всем указанным адресам направлены сотрудники полиции для проверки сигналов и принятия оперативных мер реагирования», — уточнила Ахвердиева в беседе с РИА Новости. Она добавила, что проверкой ситуации по поручению губернатора Виталия Хоценко занимаются министерство региональной безопасности Омской области и сотрудники МЧС.
Вечером 27 мая в социальных сетях появились многочисленные сообщения от жителей Омска о громких звуках, слышимых в различных районах города и близлежащих поселках. Пользователи делились своими опасениями и просили разъяснений у властей. Причины инцидента пока не установлены, официальная информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
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