В Златоусте Челябинской области выставили на продажу знаменитый ЗАЗ 965 — автомобиль «Запорожец», прозванный в народе «горбатым» из-за нестандартной формы кузова. Машину 1965 года выпуска, которая часто упоминается в советских анекдотах, предлагают приобрести за 45 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на интернет-доске объявлений.
«Двигатель от ЛуАЗа, заводится, надо приложить руки. Без документов. Обмена не будет. Могу доставить своими силами по Челябинской области», — говорится в сообщении на сайте «Авито».
Также автор объявления уточнил, что продает автомобиль за 45 тысяч рублей. При этом на более низкую сумму торговаться он не намерен. Под капотом машины двигатель мощностью 27 лошадиных сил.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске выставили на продажу автомобиль ЗАЗ-966 «Запорожец» 1969 года выпуска за 49 тысяч рублей. Это единственный экземпляр данной модели, доступный к покупке в регионе.
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