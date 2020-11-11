Раскрыты подробности первого дня работы нового полпреда УрФО

Владимир Якушев поставил новые задачи, которые он будет решать на посту полпреда Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сегодня в Екатеринбург прибыл новый полпред УрФО Владимир Якушев. На встрече с коллективом он обозначил ключевые задачи, среди которых — исполнять решения главы государства¸ принимать меры против коронавирусной инфекции, обеспечивать социально-экономическое развитие территорий.

По информации пресс-службы полпредства, Якушев также отметил необходимость эффективного взаимодействия аппарата полпреда, органов государственной власти и местного самоуправления, институтов гражданского общества. «Мы должны не только контролировать, но и помогать регионам в решении стратегических вопросов и проблем», — сказал он.

Владимир Якушев также поблагодарил своего предшественника Николая Цуканова и его команду за качественную работу. В ближайшее время новый полпред проведет встречи с руководством субъектов Российской Федерации, депутатами, руководителями предприятий и организаций УрФО.

9 ноября стало известно, что уже бывший полпред УрФО Николай Цуканов уходит в отставку. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.