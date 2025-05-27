Захарова сравнила реакцию оппозиции Дагестана на ее визит со стишком

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию оппозиционных дагестанских медиаресурсов на свой недавний визит в Махачкалу. Она сравнила обсуждение ее поездки с известной строчкой из стихотворения Самуила Маршака «Где это видано, где это слыхано», отметив, что оппозиционные ресурсы распространяли слухи о ее визите и связанных с ним событиях, в частности, о возобновлении работы мессенджера telegram без использования VPN-сервисов. Об этом Захарова написала в своем telegram-канале.
«С неподдельным интересом, переходящим в троллинг, ознакомилась с мнением достопочтенных дагестанских оппозиционных ресурсов относительно моего, как они сказали, визита. <...> Немного напоминает детский стишок „Где это видано, где это слыхано“», — написала Захарова в своем telegram-канале.
В сообщении она подчеркнула, что за время пребывания в Дагестане она и ее коллеги-журналисты были окружены вниманием и заботой как со стороны руководства республики, так и местных жителей. Захарова также опровергла утверждения о том, что визит планировался за полгода, отметив: «И не такие визиты за год уже давно не планируются. Бывает, министры иностранных дел договариваются о переговорах за сутки. А мой приезд мы согласовали в четверг-пятницу». Кроме того, дипломат прокомментировала критику по поводу встречи в аэропорту, указав, что подобные детали недостойны серьезного обсуждения.
Захарова также с иронией отнеслась к шуточному предложению «заточить ее в башне Семи братьев и одной сестры», отметив, что рассматривает такую возможность как вполне реальную и выразила симпатию к Дагестану. Она добавила, что регион настолько ей понравился, что не исключает возможности провести там больше времени, однако «институт, экзамены, сессия» пока не позволяют реализовать эту идею.
Ранее Мария Захарова уже неоднократно реагировала на критику и слухи в свой адрес, в том числе в ходе брифингов по внешней политике. В частности, она иронично комментировала попытки дискредитировать действия российской делегации на переговорах в Стамбуле, подчеркивая, что подобные заявления не влияют на работу дипломатов и не отражают реальной ситуации.
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