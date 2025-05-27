27 мая 2025

Пермское УФАС уличило госкомпанию по вывозу мусора в нарушении закона

© Служба новостей «URA.RU»
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На работу регионального оператора пожаловалось местное ООО
На работу регионального оператора пожаловалось местное ООО Фото:

Прикамские антмонопольщики выдали предупреждение АО «ПРО ТКО» после жалобы ООО «Зори» (выпускает средства для реабилитации инвалидов). Заявитель сообщил, что региональный оператор без согласования предписал размещать отходы на новой площадке, расположенной в нескольких километрах от предприятия. А вывоз мусора со старой точки был приостановлен, передает пресс-служба надзорного ведомства.

«В действиях оператора нашли признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке. Оператор не предоставил доказательств несоответствия первоначальной площадки требованиям законодательства, при этом предложенная альтернатива <...> неудобна для компании», — указано на сайте Пермского УФАС.

После предупреждения АО отменило спорное требование. Ранее администрация Орджоникидзевского района Перми через суд потребовала от ООО «Кудесник плюс» очистить участок в микрорайоне Левшино от мусора и поврежденных ограждений, чтобы привести территорию в нормативное состояние.

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Прикамские антмонопольщики выдали предупреждение АО «ПРО ТКО» после жалобы ООО «Зори» (выпускает средства для реабилитации инвалидов). Заявитель сообщил, что региональный оператор без согласования предписал размещать отходы на новой площадке, расположенной в нескольких километрах от предприятия. А вывоз мусора со старой точки был приостановлен, передает пресс-служба надзорного ведомства. «В действиях оператора нашли признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке. Оператор не предоставил доказательств несоответствия первоначальной площадки требованиям законодательства, при этом предложенная альтернатива <...> неудобна для компании», — указано на сайте Пермского УФАС. После предупреждения АО отменило спорное требование. Ранее администрация Орджоникидзевского района Перми через суд потребовала от ООО «Кудесник плюс» очистить участок в микрорайоне Левшино от мусора и поврежденных ограждений, чтобы привести территорию в нормативное состояние.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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