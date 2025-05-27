Прикамские антмонопольщики выдали предупреждение АО «ПРО ТКО» после жалобы ООО «Зори» (выпускает средства для реабилитации инвалидов). Заявитель сообщил, что региональный оператор без согласования предписал размещать отходы на новой площадке, расположенной в нескольких километрах от предприятия. А вывоз мусора со старой точки был приостановлен, передает пресс-служба надзорного ведомства.
«В действиях оператора нашли признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке. Оператор не предоставил доказательств несоответствия первоначальной площадки требованиям законодательства, при этом предложенная альтернатива <...> неудобна для компании», — указано на сайте Пермского УФАС.
После предупреждения АО отменило спорное требование. Ранее администрация Орджоникидзевского района Перми через суд потребовала от ООО «Кудесник плюс» очистить участок в микрорайоне Левшино от мусора и поврежденных ограждений, чтобы привести территорию в нормативное состояние.
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