Тюменские вузы заключили союз, чтобы выполнить поручение Путина

Три тюменских университета заключили соглашение Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

ТюмГУ подписал партнерские соглашения с Тюменским государственным медицинским университетом и с Государственным аграрным университетом Северного Зауралья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. Там уточнили, что долгосрочное сотрудничество в сфере образования и научных исследований станут первыми шагами на пути формирования консорциума для успешного участия региона в программе стратегического академического лидерства (ПСАЛ).

«Университеты региона имеют очень хорошие основания для успеха в совместной научной и образовательной деятельности, к примеру в рамках Западно-Сибирского НОЦ у нас есть общая исследовательская повестка по биобезопасности, будем работать, наращивать компетенции и получать нужные для региона результаты», — отметил в своей речи врио ректора Тюменского государственного университета Иван Романчук.

Ректор ГАУ Северного Зауралья Елена Бойко, в свою очередь, выразила уверенность в том, что соглашение будет способствовать лидерству региона в области научных исследований. Проректор ТюмГМУ Ольга Фролова пояснила, что тюменские университеты считают себя частью единого академического сообщества. Это дает широкие возможности для координации работы и достижения наилучших результатов обучения студентов.

Ранее агентство писало о том, что согласно указу президента России Владимира Путина, в стране за три года должно быть создано 15 НОЦ мирового уровня. Тюменский НОЦ, созданный по инициативе ТюмГУ, объединяет в себе научные достижения юга области, ХМАО и Ямала.