Самое важное в России и в мире на 30 ноября. Путин запретил двойное гражданство, детские выплаты станет проще получать, пенсии повысят

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Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Глава России Владимир Путин внес законопроект о запрете чиновникам и военным иметь двойное гражданство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чиновникам в России запретят иметь двойное гражданство — российские партии объединятся перед выборами — для части россиян повысят пенсии — упрощено получение детских пособий — изменится регламент сдачи экзаменов на водительские права — советнику главы «Роскосмоса» продлили арест — Джо Байден попал в больницу с переломом. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 30 ноября — в обзоре URA.RU:

Путин запретил госслужащим иметь двойное гражданство

Перед выборами в ГД произойдет слияние пяти партий

Минтруда может получить новые функции

Россиянам повысят пенсии

  • По результатам проверок Пенсионного фонда России некоторым категориям россиян увеличат пенсионные выплаты. В частности, это коснется «северных» надбавок.
  • В то же время пенсионеры, которые не оформили для выплат карту платежной системы «Мир», могут не получить пенсии после Нового года.

Выплата детских пособий упрощена

  • Получение выплат на детей переводится в автоматический режим и не потребует сбора справок. Об этом заявил министр труда РФ Антон Котяков.

МВД подготовило новый регламент экзамена на водительские права

В ВОЗ заявили о новой пандемии

  • В мире может начаться более серьезная пандемия из-за того, что люди бесконтрольно принимают антибиотики. Тем самым создаются условия для появления более устойчивых вирусов. С таким заявлением выступила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Ивану Сафронову продлили арест

Арестован экс-начальник управления ЦВО

Сотрудник ФСО покончил с собой в Кремле

Кандидат в президенты США Джозеф Байден попал в больницу

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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