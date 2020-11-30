Чиновникам в России запретят иметь двойное гражданство — российские партии объединятся перед выборами — для части россиян повысят пенсии — упрощено получение детских пособий — изменится регламент сдачи экзаменов на водительские права — советнику главы «Роскосмоса» продлили арест — Джо Байден попал в больницу с переломом. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 30 ноября — в обзоре URA.RU:
Путин запретил госслужащим иметь двойное гражданство
- Российским госслужащим и военным запретят иметь иностранное гражданство или вид на жительство в других странах. Такой законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин.
Перед выборами в ГД произойдет слияние пяти партий
- Перед выборами в Госдуму произойдет слияние малых партий со «Справедливой России» Сергея Миронова. К «СР» могут присоединиться «Родина», «За правду», «Патриоты России» и Партия пенсионеров.
Минтруда может получить новые функции
- В Совфеде выступили с инициативой наделить Министерство труда и социальной защиты полномочиями в сфере семейной политики. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Россиянам повысят пенсии
- По результатам проверок Пенсионного фонда России некоторым категориям россиян увеличат пенсионные выплаты. В частности, это коснется «северных» надбавок.
- В то же время пенсионеры, которые не оформили для выплат карту платежной системы «Мир», могут не получить пенсии после Нового года.
Выплата детских пособий упрощена
- Получение выплат на детей переводится в автоматический режим и не потребует сбора справок. Об этом заявил министр труда РФ Антон Котяков.
МВД подготовило новый регламент экзамена на водительские права
- МВД России может ввести в новый административный регламент для получения прав, отдельный перечень навыков вождения.
- Также будут внесены изменения и в теоретическую часть экзамена. Сотрудники ГИБДД предложили при составлении билетов учитывать статистику аварийности на дорогах.
В ВОЗ заявили о новой пандемии
- В мире может начаться более серьезная пандемия из-за того, что люди бесконтрольно принимают антибиотики. Тем самым создаются условия для появления более устойчивых вирусов. С таким заявлением выступила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Ивану Сафронову продлили арест
- Бывшему журналисту и советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, который обвиняется в госизмене, продлили содержание под стражей до 7 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Лефортовского суда Москвы.
Арестован экс-начальник управления ЦВО
- В Санкт-Петербурге по обвинению в коррупции арестован бывший начальник управления тылового обеспечения Центрального военного округа Олег Карпов.
Сотрудник ФСО покончил с собой в Кремле
- Сотрудник Федеральной службы охраны во время несения службы в Кремле покончил с собой. Об этом сообщают правоохранительные органы.
Кандидат в президенты США Джозеф Байден попал в больницу
- Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден попал в больницу после перелома ноги. Об этом сообщило агентство ABC News со ссылкой на лечащего врача политика.
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