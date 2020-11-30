Глава России Владимир Путин внес законопроект о запрете чиновникам и военным иметь двойное гражданство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чиновникам в России запретят иметь двойное гражданство — российские партии объединятся перед выборами — для части россиян повысят пенсии — упрощено получение детских пособий — изменится регламент сдачи экзаменов на водительские права — советнику главы «Роскосмоса» продлили арест — Джо Байден попал в больницу с переломом. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 30 ноября — в обзоре URA.RU:

Путин запретил госслужащим иметь двойное гражданство

Российским госслужащим и военным запретят иметь иностранное гражданство или вид на жительство в других странах. Такой законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

Перед выборами в ГД произойдет слияние пяти партий

Перед выборами в Госдуму произойдет слияние малых партий со «Справедливой России» Сергея Миронова. К «СР» могут присоединиться «Родина», «За правду», «Патриоты России» и Партия пенсионеров.

Минтруда может получить новые функции

В Совфеде выступили с инициативой наделить Министерство труда и социальной защиты полномочиями в сфере семейной политики. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Россиянам повысят пенсии

По результатам проверок Пенсионного фонда России некоторым категориям россиян увеличат пенсионные выплаты. В частности, это коснется «северных» надбавок.

В то же время пенсионеры, которые не оформили для выплат карту платежной системы «Мир», могут не получить пенсии после Нового года.

Выплата детских пособий упрощена

Получение выплат на детей переводится в автоматический режим и не потребует сбора справок. Об этом заявил министр труда РФ Антон Котяков.

МВД подготовило новый регламент экзамена на водительские права

МВД России может ввести в новый административный регламент для получения прав, отдельный перечень навыков вождения.

Также будут внесены изменения и в теоретическую часть экзамена. Сотрудники ГИБДД предложили при составлении билетов учитывать статистику аварийности на дорогах.

В ВОЗ заявили о новой пандемии

В мире может начаться более серьезная пандемия из-за того, что люди бесконтрольно принимают антибиотики. Тем самым создаются условия для появления более устойчивых вирусов. С таким заявлением выступила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Ивану Сафронову продлили арест

Бывшему журналисту и советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, который обвиняется в госизмене, продлили содержание под стражей до 7 марта 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Лефортовского суда Москвы.

Арестован экс-начальник управления ЦВО

В Санкт-Петербурге по обвинению в коррупции арестован бывший начальник управления тылового обеспечения Центрального военного округа Олег Карпов.

Сотрудник ФСО покончил с собой в Кремле

Сотрудник Федеральной службы охраны во время несения службы в Кремле покончил с собой. Об этом сообщают правоохранительные органы.

Кандидат в президенты США Джозеф Байден попал в больницу

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден попал в больницу после перелома ноги. Об этом сообщило агентство ABC News со ссылкой на лечащего врача политика.