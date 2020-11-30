30 ноября 2020

Что запрещено после вакцинации от коронавируса. Ответ иммунолога

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После вакцинации не следует сообщать врачам результаты тестов на антитела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Добровольцам, принимающим участие в испытаниях новой вакцины от коронавируса, для чистоты исследования стоит воздержаться от самовольной сдачи тестов на антитела и не сообщать о полученных результатах врачу. Об этом заявил завотделением иерусалимской клиники Хадасса ар Ха-Цофим Яков Беркун.

«Когда мы даем прививку, всегда есть контрольная группа, которая получает плацебо. У них сравнивают симптомы и заболеваемость обеих групп. При этом ни участник, ни исследователь не должны знать, что получил человек», — цитирует Беркуна РИА «Новости». По словам представителя клиники, в случае, если пациент все-таки решил пройти тест на антитела, ему не стоит передавать полученную информацию наблюдающему его врачу.

Беркун подчеркнул, что результаты тестов на наличие в организме испытуемого антител не влияют на риск заражения его коронавирусной инфекцией. Однако могут отразиться на субъективных симптомах, описываемых пациентом в дневнике, который он ведет для исследования вакцины.

Ранее стало известно о результатах первого этапа испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет «Национальная служба новостей». По словам директора Института трансляционной медицины и биотехнологии Минздрава РФ Вадима Тарасова, у всех, принимавших участие в исследовании препарата добровольцев выработался иммунитет.

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