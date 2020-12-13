13 декабря 2020
12 декабря 2020
11 декабря 2020

В ХМАО растет число заразившихся коронавирусом в сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО число заразившихся коронавирусом не опускается ниже 230 человек в сутки Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 230 человек. А за прошедшие выходные число заразившихся достигло 234 человека за сутки. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 230 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитете. На момент выявления у 184 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 8 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,03», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:

  • Сургут — 30;
  • Ханты-Мансийск — 25;
  • Нягань — 18;
  • Нижневартовск — 17;
  • Сургутский район — 16;
  • Нефтеюганск — 16;
  • Нефтеюганский район — 13;
  • Кондинский район — 12;
  • Урай — 11;
  • Мегион — 11;
  • Советский район — 8;
  • Покачи — 8;
  • Лангепас — 7;
  • Березовский район — 7;
  • Югорск — 6;
  • Белоярский район — 6;
  • Пыть-Ях — 5;
  • Радужный — 4;
  • Когалым — 4;
  • Октябрьский район — 3;
  • Ханты-Мансийский район — 2;
  • Нижневартовский район — 1.

Состояние 157 пациентов тяжелое, 96 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 132,61%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 472 человека (3 человека за сутки). За сутки излечились 246 человек, за весь период пандемии — 33 210 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО растет число больных коронавирусом. Тогда за две недели коронавирусом заразилось 2 тысячи 884 человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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