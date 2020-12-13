В ХМАО растет число заразившихся коронавирусом в сутки

В ХМАО число заразившихся коронавирусом не опускается ниже 230 человек в сутки Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 230 человек. А за прошедшие выходные число заразившихся достигло 234 человека за сутки. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 230 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитете. На момент выявления у 184 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 8 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,03», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:

Сургут — 30;

Ханты-Мансийск — 25;

Нягань — 18;

Нижневартовск — 17;

Сургутский район — 16;

Нефтеюганск — 16;

Нефтеюганский район — 13;

Кондинский район — 12;

Урай — 11;

Мегион — 11;

Советский район — 8;

Покачи — 8;

Лангепас — 7;

Березовский район — 7;

Югорск — 6;

Белоярский район — 6;

Пыть-Ях — 5;

Радужный — 4;

Когалым — 4;

Октябрьский район — 3;

Ханты-Мансийский район — 2;

Нижневартовский район — 1.

Состояние 157 пациентов тяжелое, 96 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 132,61%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 472 человека (3 человека за сутки). За сутки излечились 246 человек, за весь период пандемии — 33 210 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО растет число больных коронавирусом. Тогда за две недели коронавирусом заразилось 2 тысячи 884 человека.