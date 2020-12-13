В ХМАО растет число заразившихся коронавирусом в сутки

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 230 человек. А за прошедшие выходные число заразившихся достигло 234 человека за сутки. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 230 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитете. На момент выявления у 184 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 8 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,03», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:
- Сургут — 30;
- Ханты-Мансийск — 25;
- Нягань — 18;
- Нижневартовск — 17;
- Сургутский район — 16;
- Нефтеюганск — 16;
- Нефтеюганский район — 13;
- Кондинский район — 12;
- Урай — 11;
- Мегион — 11;
- Советский район — 8;
- Покачи — 8;
- Лангепас — 7;
- Березовский район — 7;
- Югорск — 6;
- Белоярский район — 6;
- Пыть-Ях — 5;
- Радужный — 4;
- Когалым — 4;
- Октябрьский район — 3;
- Ханты-Мансийский район — 2;
- Нижневартовский район — 1.
Состояние 157 пациентов тяжелое, 96 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 132,61%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 472 человека (3 человека за сутки). За сутки излечились 246 человек, за весь период пандемии — 33 210 югорчан.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО растет число больных коронавирусом. Тогда за две недели коронавирусом заразилось 2 тысячи 884 человека.
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