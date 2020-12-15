15 декабря 2020
14 декабря 2020

В райцентре ЯНАО из-за коронавируса закрыли выпускные классы

© Служба новостей «URA.RU»
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Оба 11 класса одной из школ Тарко-Сале сейчас закрыты Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Учеников 11-х классов одной из школ в Тарко-Сале (Пуровский район ЯНАО) отправили на карантин из-за коронавируса. Об этом URA.RU сообщили читатели на условиях анонимности.

«В Тарко-Сале в двух 11-х классах учащиеся знали, что у них анализ на COVID положительный, но продолжали ходить в школу, — сообщили инсайдеры. — В данный момент классы закрыли на карантин». Возмущенные ямальцы посчитали, что произошедшее — вопиющий пример безответственности и наплевательского отношения к безопасности окружающих, прежде всего, со стороны родителей.

В администрации Тарко-Сале подтвердить данную информацию не смогли, посчитав сообщение абсурдным. «Получая экстренное извещение о положительном тесте, Роспотребнадзор сразу же отправляет постановление директору учреждения и оперативно принимается решение о приостановке учебного процесса в классе», — сообщили корреспонденту в пресс-службе мэрии.

В территориальном управлении Роспотребнадзора по ЯНАО оперативного комментария также получить не удалось, в адрес ведомства направлен редакционный запрос. Но в самой школе информацию подтвердили: «На карантин закрыты оба 11-х класса», — сообщили в учебном заведении.

Учащиеся 6-11-х классов ямальских школ учились удаленно с 9 ноября по 1 декабря. После возобновления очных занятий право на дистанционное обучение оставили за семьями, однако воспользовались им не более 1% школьников.

Общий режим повышенной готовности по коронавирусу в ЯНАО продлится до середины января 2021 года. Это подразумевает ряд ограничений, которые необходимо соблюдать гражданам, учреждениям и предприятиям.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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