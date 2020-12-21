21 декабря 2020

В Тюмени подорожают коммунальные услуги. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области вырастут тарифы на воду, водоотведение, тепло и обращение с ТКО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюменской области с 1 июля повысятся коммунальные тарифы. Об этом сообщает департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области. Цены вырастут на 3,4%.

«Установлены тарифы в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021 год. С 1 июля 2021 года рост совокупного коммунального платежа ограничен, поэтому все льготные тарифы для населения увеличатся не более, чем на 3,4%», — сообщает пресс-служба департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области.

Вот, сколько придется заплатить большинству тюменцев:

  • отопление — 1391,14 руб./Гкал (+45,74 руб./Гкал);
  • холодная вода — 33,55 руб./куб.м (+1,10 руб./куб. м);
  • водоотведение — 21,22 руб./куб.м (+69 копеек за кубический метр);
  • вывоз мусора — тариф вырастет на 14,43 рубля (для семьи из трех человек, проживающей в многоквартирном доме), и на 12,39 рубля (для такой же семьи, проживающей в частном доме).

Ранее URA.RU писало, что некоторым потребителям Тюменской области в квитанции об оплате добавили новые услуги. Дополнительные статьи расходов появились в платежках жителей Тобольска.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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