22 декабря 2020

На Тюменскую область надвигаются тридцатиградусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, зима, холод, мороз
Тюменскую область ждет резкое похолодание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

24 декабря в Тюменской области ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Там уточнили, что местами температура воздуха понизится до -29 градусов.

«24 декабря в Тюменской области ожидается резкое понижение температуры. В Уватском районе — до -24, -29 градусов, в северных районах — до -19, -24 градусов», — указано в сообщении МЧС.

Данные, предоставленные МЧС, отличаются от информации, указанной на официальном сайте Росгидрометцентра. Однако синоптики также прогнозируют на территории региона резкое похолодание. «В четверг, 24 декабря, днем температура воздуха составит -8 градусов, ночью — до -26. В пятницу, 25 декабря, в дневное время столбики термометров опустятся до — 26 градусов, ночью — до -23», — указывают синоптики.

Росгидрометцентр сообщает, что на выходных в Тюменскую область вновь вернется теплая погода. Средняя температура воздуха 26 — 27 декабря составит -10 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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