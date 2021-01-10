В 2021 году в РФ выпустят десятки новых Sukhoi Superjet 100

Глава Минпромторга РФ рассказал о производстве SSJ 100 в 2021 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2021 году в России будет произведено еще порядка 37 самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом журналистам рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Мы перешагнули рубеж в 200 самолетов. В 2020 году отгружено заказчикам 12 самолетов, среди основных получателей — авиакомпании „Россия“, „Азимут“, Red Wings. В этом году мы должны поставить 37, за исключением максимум 10 самолетов, которые, возможно, перейдут на январь — февраль 2022 года», — сказал глава Минпромторга в интервью «Российской газете».

В сентябре прошлого года источники, близкие к руководству «Ростеха» и Объединенной авиастроительной корпорации сообщили рассказали газете «Ведомости», что к 2023 году ОАК планирует создать самолет Sukhoi Superjet New. Разработка обойдется в 120-130 млрд рублей. Примерно половина или даже больше этих денег уйдет на создание российского двигателя ПД-8.