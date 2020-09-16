На строительство нового Sukhoi Superjet потратят до 130 млрд

К 2023 году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует создать самолет Sukhoi Superjet New. Разработка обойдется в 120-130 млрд рублей. Об этом журналистам рассказал близкий к руководству «Ростеха» источник, а также подтвердили два человека, близких к ОАК.
«Это будет импортозамещенная версия ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100, единственного гражданского реактивного лайнера, созданного российским авиапромом», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников. По их словам, примерно половина или даже больше указанной суммы уйдет на создание российского двигателя ПД-8. Этим займется Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). В нынешней модели воздушного судна используется франко-российский двигатель Sam146.
Кроме того, в SSJ New установят отечественную систему кондиционирования, торможения, электроснабжения, водоснабжения, удаления отходов, кислородную систему экипажа, датчики утечки воздуха, сигнализатора обледенения и температуры воздуха, шасси, пассажирские кресла и другие системы и компоненты. Также в новом самолете изменят конструкцию фюзеляжа и скорректируют центр тяжести. Что касается финансирования, существенную часть инвестиций, как отмечает издание, компании-разработчики получат из бюджета, хотя обе вкладывают в проект и собственные деньги.
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