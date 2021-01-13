В Госдуме хотят изменить закон из-за пожара в пансионате в Тюмени

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В пожаре в тюменском доме престарелых погибло семь человек Фото: Денис Моргунов, URA.RU

Пожилые люди, проживающие в домах престарелых, должны быть защищены законом. Необходимо устранить пробелы в законодательстве, которые приводят к гибели людей в частных пансионатах. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

«Необходимо понять в первую очередь, какие пробелы существуют в законодательстве. Устранить их, чтобы наши пожилые граждане были защищены в любом доме престарелых», — передает слова чиновника REGNUM.

Пожар в доме престарелых в тюменском селе Боровском произошел 9 января. Погибло семь человек. Причиной ЧП стало нарушение правил использования печного оборудования в бане. Хозяйку пансионата арестовали, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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