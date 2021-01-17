Мэр Кургана выберет, кому раздать бюджетные деньги

Курганским общественным организациям глава Кургана Андрей Потапов выдаст деньги на проекты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане глава города Андрей Потапов определит, кому выдать из бюджета гранты в виде субсидий. Конкурс объявлен среди социально значимых проектов. Информация об этом размещена на сайте департамента развития городского хозяйства.

«Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов на территории Кургана в 2021 году», — говорится в сообщении. Приоритет при предоставлении грантов будет отдан проектам, которые направлены на сохранение военно-исторического и культурного наследия. Также грантами будут отмечены проекты по поддержке инвалидов, инициатив, направленных на формирование здорового образа жизни, и в сфере самоуправления в Кургане.

В числе требований перечислено, что компания не должна являться иностранным агентом или иметь долю иностранных лиц в уставном капитале. Участник также не должен быть должником по налогам или находиться в стадии банкротства и ликвидации.

Размер гранта соискатель определяет самостоятельно. При этом мэр готов оплатить «не более 80% от стоимости проекта — средства гранта из бюджета города Кургана». Остальные 20% вкладывает автор проекта. Мэрия планирует принимать документы на гранты до 22 января.