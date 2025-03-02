Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) передавали украинским военным секретные данные о расположении военных формирований в ЛНР и ДНР, после чего эти позиции обстреливались. Об этом сообщил бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас.
«Одна из проблем, которая также привлекла мое внимание, касалась использования секретной информации, переданной наблюдателями ОБСЕ, о расположении вооружений на русской стороне линии соприкосновения на востоке Украины (ДНР и ЛНР)», — сказал Борновас. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что эти территории подвергались моментальному обстрелу со стороны Украины, что ясно свидетельствует о том, что информация от наблюдателей в первую очередь поступала в украинские спецслужбы.
В дополнении к этому, Борновас также указал на напряженность между русскоязычными и украинскими властями на восточной части Украины. Они связаны с обязательным преподаванием украинского языка и запретом говорить по-русски в русскоязычных районах. Дипломат также отметил, что невключение русского населения в законопроект о признании коренных народов и возможность вступления Украины в НАТО только усугубляют конфликт, создавая непреодолимый разрыв во взглядах сторон.
После государственного переворота в 2014 году жители Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться новому киевскому режиму, что привело к провозглашению Донецкой и Луганской Народных Республик. В ответ Украина начала силовую операцию, а для наблюдения за ситуацией в регионе была размещена Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Бывший греческий посол Василиос Борновас заявил, что миссия действовала в интересах Киева.
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