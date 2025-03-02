На Западе признали, что наблюдатели ОБСЕ работали на ВСУ

Экс-посол Борновас: наблюдатели ОБСЕ передавали ВСУ данные о позициях в Донбассе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Борновас заявил, что наблюдатели ОБСЕ передавали ВСУ данные о позициях на Донбассе
Борновас заявил, что наблюдатели ОБСЕ передавали ВСУ данные о позициях на Донбассе Фото:

Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) передавали украинским военным секретные данные о расположении военных формирований в ЛНР и ДНР, после чего эти позиции обстреливались. Об этом сообщил бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас.

«Одна из проблем, которая также привлекла мое внимание, касалась использования секретной информации, переданной наблюдателями ОБСЕ, о расположении вооружений на русской стороне линии соприкосновения на востоке Украины (ДНР и ЛНР)», — сказал Борновас. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что эти территории подвергались моментальному обстрелу со стороны Украины, что ясно свидетельствует о том, что информация от наблюдателей в первую очередь поступала в украинские спецслужбы.

В дополнении к этому, Борновас также указал на напряженность между русскоязычными и украинскими властями на восточной части Украины. Они связаны с обязательным преподаванием украинского языка и запретом говорить по-русски в русскоязычных районах. Дипломат также отметил, что невключение русского населения в законопроект о признании коренных народов и возможность вступления Украины в НАТО только усугубляют конфликт, создавая непреодолимый разрыв во взглядах сторон.

После государственного переворота в 2014 году жители Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться новому киевскому режиму, что привело к провозглашению Донецкой и Луганской Народных Республик. В ответ Украина начала силовую операцию, а для наблюдения за ситуацией в регионе была размещена Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Бывший греческий посол Василиос Борновас заявил, что миссия действовала в интересах Киева.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) передавали украинским военным секретные данные о расположении военных формирований в ЛНР и ДНР, после чего эти позиции обстреливались. Об этом сообщил бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас. «Одна из проблем, которая также привлекла мое внимание, касалась использования секретной информации, переданной наблюдателями ОБСЕ, о расположении вооружений на русской стороне линии соприкосновения на востоке Украины (ДНР и ЛНР)», — сказал Борновас. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что эти территории подвергались моментальному обстрелу со стороны Украины, что ясно свидетельствует о том, что информация от наблюдателей в первую очередь поступала в украинские спецслужбы. В дополнении к этому, Борновас также указал на напряженность между русскоязычными и украинскими властями на восточной части Украины. Они связаны с обязательным преподаванием украинского языка и запретом говорить по-русски в русскоязычных районах. Дипломат также отметил, что невключение русского населения в законопроект о признании коренных народов и возможность вступления Украины в НАТО только усугубляют конфликт, создавая непреодолимый разрыв во взглядах сторон. После государственного переворота в 2014 году жители Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться новому киевскому режиму, что привело к провозглашению Донецкой и Луганской Народных Республик. В ответ Украина начала силовую операцию, а для наблюдения за ситуацией в регионе была размещена Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Бывший греческий посол Василиос Борновас заявил, что миссия действовала в интересах Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...