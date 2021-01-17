В Кургане незаконно сжигали животных

В Кургане действовал подпольный крематорий, который закрыли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская компания незаконно сжигала медицинские отходы и останки животных, нарушая ветеринарно-санитарные правила. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«В нарушение ветеринарно-санитарных правил ООО „Утилит — сервис“ проводит сжигание биологических отходов без контроля ветеринарного специалиста и в отсутствии оформленных заключений об утилизации биологических отходов», — сказано в релизе. Уточняется, что установка для сжигания биологических и медицинских отходов не была поставлена на учет как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду

Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры составили административные протоколы. Гендиректора суд оштрафовал. Нарушения были устранены.

Согласно открытым данным, курганская компания выигрывает конкурсы на утилизацию медицинских отходов тюменских больниц (в Ялуторовске и Исетском), а также курганской поликлиники №1. Доходы компании в 2019 году составили 1,3 млн рублей.

В 2019 году в Кургане был скандал с сжиганием медицинских отходов. В начале октября в городе был обнаружен подпольный крематорий. Там якобы сжигали биологические отходы, в том числе части человеческих тел. В офисе ЦУМО прошли обыски, региональное СУ СКР возбудило уголовное дело. Позже стало известно, что региональное УФНС потребовало признать компанию несостоятельной и ввести на предприятии конкурсное производство.