Тюменские врачи начнут борьбу с нелегальными домами престарелых

В Тюменской области медиков привлекли к борьбе с незаконными домами престарелых. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Новые вводные для врачей озвучили на заседании по проверке объектов, оказывающих социальные услуги населению.
«Заместитель директора департамента здравоохранения области Татьяна Новикова сообщила, что ведомством в январе определены критерии, по которым медицинские работники в ходе обслуживания вызовов скорой помощи могут определять возможное ведение нелегальной деятельности по оказанию социальных услуг», — сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области. Если врачи придут к выводу, что пациент находится в нелегальном пансионате, то они сообщат об этом силовикам.
Данное решение принято после трагедии, которая произошла 9 января в поселке Боровский. Тогда пожар унес жизни семи пожилых людей — постояльцев нелегального дома престарелых. Это спровоцировало массовые проверки социальных учреждений региона. В настоящее время проинспектировано уже более 60 объектов. Два нелегальных пансионата — на Рябиновой и Широтной, закрыты.
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