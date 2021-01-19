19 января 2021

Тюменские врачи начнут борьбу с нелегальными домами престарелых

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника №3. Тюмень, человек в маске, медбрат, скорая помощь, вирус, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи
Сотрудникам скорой помощи предстоит «на глаз» определять законность работы пансионатов для пожилых Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области медиков привлекли к борьбе с незаконными домами престарелых. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Новые вводные для врачей озвучили на заседании по проверке объектов, оказывающих социальные услуги населению.

«Заместитель директора департамента здравоохранения области Татьяна Новикова сообщила, что ведомством в январе определены критерии, по которым медицинские работники в ходе обслуживания вызовов скорой помощи могут определять возможное ведение нелегальной деятельности по оказанию социальных услуг», — сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области. Если врачи придут к выводу, что пациент находится в нелегальном пансионате, то они сообщат об этом силовикам.

Данное решение принято после трагедии, которая произошла 9 января в поселке Боровский. Тогда пожар унес жизни семи пожилых людей — постояльцев нелегального дома престарелых. Это спровоцировало массовые проверки социальных учреждений региона. В настоящее время проинспектировано уже более 60 объектов. Два нелегальных пансионата — на Рябиновой и Широтной, закрыты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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