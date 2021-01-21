21 января 2021

В Тюменской области каждый пятый водитель автобуса нарушает ПДД. Один возил пассажиров без прав

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, автобус, общественный транспорт, дорога
В Тюменской области завели порядка 50 дел за нарушения в сфере пассажирских перевозок Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Заводоуковске (Тюменская область) полицейские выявили водителя автобуса, который работал без прав категории D. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона. В ходе рейда инспекторы обнаружили и массу других нарушений.

«В Заводоуковске сотрудники ГИБДД остановили автобус, которым управлял механик предприятия, не имеющий водительского удостоверения категории „Д“, необходимой, чтобы сесть за руль автобуса. В целом в регионе за два дня выявлено 159 нарушений ПДД водителями автобусов, нарушителем оказался каждый пятый водитель», — сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Так, в нескольких десятках автобусов обнаружили технические неисправности, а также были установлены водители, вышедшие на линию без предварительного медосмотра. Нарушения нашли и в работе школьного транспорта. В итоге административные дела возбудили на 49 человек — должностных и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Ранее URA.RU сообщало об аварии, в которую попал автобус со школьниками. В ней не обошлось без пострадавших.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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