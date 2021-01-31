ВШЭ определила доступность высшего образования в регионах РФ

Высшее образование в России получает около 30% молодых людей Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Сразу несколько регионов России вошли в группу риска по доступности высшего образования. Об этом говорится в аналитическом докладе Высшей школы экономики РФ.

«Исследователи ВШЭ внесли семь субъектов РФ в группу риска доступности высшего образования», — сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование ВШЭ. Туда вошли: Камчатский край, Тува, Хакасия, Тюменская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область и Кабардино-Балкария. На этих территориях нет качественных вузов, представленное обучение стоит дорого, поступает куда-то не более 20% выпускников. Хуже ситуация в Ненецком АО, где последний вуз закрылся еще в 2017 году, на Ямале и в Чукотке, где высшее образование получает не более 5% молодежи. Лидерами по этому показателю стали Москва, Санкт-Петербург и Томская область.

Аналитики утверждают, что в целом по России высшее образование получает 30% молодых людей в возрасте 17-25 лет. С 2010 года этот показатель упал на 3%. Это произошло за счет сокращения заочных и платных форм обучения. Стоимость высшего образования в России составляет, в среднем, около 40% среднедушевого дохода.