31 января 2021

ВШЭ определила доступность высшего образования в регионах РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускники УрФУ. Екатеринбург, высшее образование, выпускники, урфу, академические шапочки, выдача дипломов, вузы
Высшее образование в России получает около 30% молодых людей Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Сразу несколько регионов России вошли в группу риска по доступности высшего образования. Об этом говорится в аналитическом докладе Высшей школы экономики РФ.

«Исследователи ВШЭ внесли семь субъектов РФ в группу риска доступности высшего образования», — сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование ВШЭ. Туда вошли: Камчатский край, Тува, Хакасия, Тюменская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область и Кабардино-Балкария. На этих территориях нет качественных вузов, представленное обучение стоит дорого, поступает куда-то не более 20% выпускников. Хуже ситуация в Ненецком АО, где последний вуз закрылся еще в 2017 году, на Ямале и в Чукотке, где высшее образование получает не более 5% молодежи. Лидерами по этому показателю стали Москва, Санкт-Петербург и Томская область.

Аналитики утверждают, что в целом по России высшее образование получает 30% молодых людей в возрасте 17-25 лет. С 2010 года этот показатель упал на 3%. Это произошло за счет сокращения заочных и платных форм обучения. Стоимость высшего образования в России составляет, в среднем, около 40% среднедушевого дохода.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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