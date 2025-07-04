04 июля 2025

«Пирожок» на миллион: в Челябинске продают легендарный советский пикап в ослепительном цвете. Скрин

В Челябинске продают уникальный ИЖ с пневмоподвеской
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль изготавливался с кузовом «фургон» или «пикап»
Автомобиль изготавливался с кузовом «фургон» или «пикап» Фото:

В Челябинске на продажу выставлен уникальный автомобиль ИЖ 2715 1992 года выпуска с пробегом 29,2 тысячи километров. Машина прошла полную реставрацию и тюнинг, из-за чего приобрела удлиненный кузов и пневмоподвеску. Владелец оценил транспортное средство в один миллион рублей. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске объявлений.

«Удлинен на 35 сантиметров. Установлена четырехконтурная пневмоподвеска, кузов зашит алюминием, перетянут салон, покрашен в цвет „кенди“ с проемами и подкапотным пространством. Покрыт лаком с защитой от ультрафиолета», — говорится в сообщении на сайте «Авито».

Также автор объявления указал, что автомобиль был полностью разобран до кузова, после чего его обработали эпоксидным грунтом и герметиком. Днище покрыли каучуково-битумной шумовиброизоляцией, выполняющей также функцию антикоррозийной защиты.

Советский автомобиль, который использовался для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий, и в народе получил название «пирожок», оснащен двигателем объемом 1,5 литра (75 л.с.). По ПТС у авто было два владельца. ИЖ находится практически в идеальном техническом состоянии. Дополнительно отмечается наличие штампованных дисков с новой резиной, а также современная шумоизоляция салона. Собственник уточнил, что строил автомобиль для себя и имеет полный фотоотчет по этапам сборки.

Как сообщало URA.RU ранее, в регионе неоднократно появлялись объявления о продаже редких советских автомобилей. Так, в Чебаркуле был выставлен ГАЗ 69 1956 года выпуска за 250 тысяч рублей, а в Златоусте и Челябинске предлагались к покупке ЗАЗ 965 и ЗАЗ-966 по цене 45 и 49 тысяч рублей соответственно.

Машина имеет минимальный пробег и находится в Челябинске
Машина имеет минимальный пробег и находится в Челябинске
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В Челябинске на продажу выставлен уникальный автомобиль ИЖ 2715 1992 года выпуска с пробегом 29,2 тысячи километров. Машина прошла полную реставрацию и тюнинг, из-за чего приобрела удлиненный кузов и пневмоподвеску. Владелец оценил транспортное средство в один миллион рублей. Соответствующее объявление появилось на интернет-доске объявлений. «Удлинен на 35 сантиметров. Установлена четырехконтурная пневмоподвеска, кузов зашит алюминием, перетянут салон, покрашен в цвет „кенди“ с проемами и подкапотным пространством. Покрыт лаком с защитой от ультрафиолета», — говорится в сообщении на сайте «Авито». Также автор объявления указал, что автомобиль был полностью разобран до кузова, после чего его обработали эпоксидным грунтом и герметиком. Днище покрыли каучуково-битумной шумовиброизоляцией, выполняющей также функцию антикоррозийной защиты. Советский автомобиль, который использовался для перевозки хлебобулочных и кондитерских изделий, и в народе получил название «пирожок», оснащен двигателем объемом 1,5 литра (75 л.с.). По ПТС у авто было два владельца. ИЖ находится практически в идеальном техническом состоянии. Дополнительно отмечается наличие штампованных дисков с новой резиной, а также современная шумоизоляция салона. Собственник уточнил, что строил автомобиль для себя и имеет полный фотоотчет по этапам сборки. Как сообщало URA.RU ранее, в регионе неоднократно появлялись объявления о продаже редких советских автомобилей. Так, в Чебаркуле был выставлен ГАЗ 69 1956 года выпуска за 250 тысяч рублей, а в Златоусте и Челябинске предлагались к покупке ЗАЗ 965 и ЗАЗ-966 по цене 45 и 49 тысяч рублей соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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