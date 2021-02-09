Вор в законе Тенго Потийский отрекся от статуса и поклялся судье

Тенгиз Гигиберия уже провел в тюрьме 17 лет за убийство и хранение оружия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Криминальный авторитет Тенгиз Гигиберия (Тенго Потийский) отрекся от статуса вора в законе. В областном суде Липецка он заявил, что мечтает освободиться и начать жизнь законопослушного человека.

«Я со всем согласен, признаю свою вину. Я с 1996 года коронован как вор в законе. Хотите, меня наказывайте. Я прошу все сделать быстро, мне тяжело», — цитирует Гигиберию lenta.ru. При этом ранее бывший авторитет отказывался сотрудничать со следствием и признавать вину.

Гигиберия стал вором в законе в апреле 2019 года. Однако он уверяет что никак не пользовался статусом — не раздавал званий другим преступникам и не разрешал конфликты. Также Гигиберия уверяет, что не знал, что означают набитые на нем татуировки, одна из которых переводится как «Мой дом — тюрьма».

Экс-авторитет был осужден за убийство и хранение оружия, на него было наложено более 300 взысканий. Гигиберия уже отсидел 17 лет. Однако он уверяет, что с момента вступления в силу «антиворовской» статьи он думает только об освобождении из колонии. «Я порядочный человек и клянусь всем святым», — заключил преступник. Теперь Гигиберия может провести в тюрьме еще 15 лет.