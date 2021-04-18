18 апреля 2021

Госдума хочет дать новую льготу многодетным семьям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети. Пенсионеры. Курган, многодетная семья, семья, детская коляска
Многодетные семьи смогут получать по 30 литров бензина в месяц в случае принятия нового закона Фото:

Многодетным семьям в России в качестве поддержки могут начать выдавать топливные карты на приобретение бензина. Такое предложение внес член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин.

«Прошу <…> рассмотреть возможность введения бесплатных топливных карт для многодетных семей», — заявил Березин в обращении к председателю правительства Татьяне Голиковой, сообщает RT. Депутат также попросил включить его инициативу в госпрограмму помощи семьям с детьми.

Всего Березин предлагает выдавать многодетным семьям по 30 литров бензина в месяц. Это поможет устранить социальное неравенство и даст таким семьям выбор — ездить на личном авто или на общественном транспорте.

Также 14 апреля Госдума расширила ипотечные льготы для многодетных, напоминает телеканал 360. Ранее стало известно, что в России появятся новые выплаты для стимулирования рождаемости. Примечательно, что за последние 10 лет число многодетных семей в Москве выросло в 2,5 раза, пишет «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...