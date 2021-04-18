Госдума хочет дать новую льготу многодетным семьям

Многодетным семьям в России в качестве поддержки могут начать выдавать топливные карты на приобретение бензина. Такое предложение внес член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин.
«Прошу <…> рассмотреть возможность введения бесплатных топливных карт для многодетных семей», — заявил Березин в обращении к председателю правительства Татьяне Голиковой, сообщает RT. Депутат также попросил включить его инициативу в госпрограмму помощи семьям с детьми.
Всего Березин предлагает выдавать многодетным семьям по 30 литров бензина в месяц. Это поможет устранить социальное неравенство и даст таким семьям выбор — ездить на личном авто или на общественном транспорте.
Также 14 апреля Госдума расширила ипотечные льготы для многодетных, напоминает телеканал 360. Ранее стало известно, что в России появятся новые выплаты для стимулирования рождаемости. Примечательно, что за последние 10 лет число многодетных семей в Москве выросло в 2,5 раза, пишет «Национальная служба новостей».
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