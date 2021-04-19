До конца июля безработные граждане не смогут очно обращаться в центры занятости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за коронавируса центры занятости Тюменской области останутся на дистанционном режиме работы до 31 июля. Соответствующее распоряжение, за подписью губернатора Александра Моора, опубликовано на официальном портале правовой информации. При этом режим повышенной готовности в регионе действует до 25 апреля.

«Внести изменения в распоряжение „О временном порядке работы центров занятости населения Тюменской области“. Слова „31 марта 2020 года“ заменить на „31 июля 2021 года“», — такое распоряжение, подписанное губернатором региона Александром Моором, размещено на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, под временным порядком подразумевается то, что центры занятости работают в дистанционном режиме. Очный прием граждан не ведется, документы принимают через интернет.

Такие правила были установлены более года назад, когда из-за коронавируса в регионе впервые объявили режим повышенной готовности. При этом официально он действует лишь до 25 апреля, о продлении власти пока не заявляли. URA.RU направило запрос в оперативный штаб Тюменской области.

Ранее агентство писало, что уровень безработицы в Тюменской области за последний год достиг рекордных значений. По ряду показателей рост составил более 300%.