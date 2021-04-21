Казаки ЯНАО будут бороться с пожарами за счет бюджета

До 2023 года власти планируют реализовать реформы для казаков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Казаков ЯНАО будут привлекать к государственной службе, сельскохозяйственной деятельности, противопожарным и экологическим мероприятиям при финансовой господдержке. Дела казачества обсудили на заседании в правительстве округа, сообщает пресс-служба департамента внешних связей ЯНАО.

«В ходе заседания были рассмотрены вопросы правового регулирования сферы деятельности казачества, привлечения казаков к противопожарным и экологическим мероприятиям, вовлечения их в сельскохозяйственную деятельность», — говорится в отчете на сайте ведомства. Также на заседании обсудили участие казаков в окружных специализированных конкурсах, предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, а также президентских грантов на реализацию их проектов.

В ходе заседания отметили, что важным проектом является создание добровольных казачьих пожарных дружин и вовлечение ямальских казаков в агропромышленный комплекс. На данный момент казаки готовят бизнес-планы для подачи заявок на грантовую поддержку «Агростартап». Реализовать планы и разработать новые мероприятия для казачьих обществ Ямала власти планируют до 2023 года.

В правительство округа агентство направило запрос с просьбой прокомментировать итоги заседания. На момент публикации комментарий не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что казачьи дружины будут контролироваться властями Ямала. По новым требованиям, губернатор будет утверждать уставы казаков.