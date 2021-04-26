По делу о коррупции в ЯНАО задержаны новые фигуранты

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Клипарт. Екатеринбург, взятка, коррупция, деньги
Гендиректор компании-подрядчика пыталась купить за взятку результаты экспертизы Фото:
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Коррупционные скандалы на Ямале

В ходе расследования уголовного дела о растрате 29 млн рублей при реализации проекта благоустройства городских объектов в Надыме (ЯНАО) следователями было раскрыто еще одно преступление. Как сообщили 26 апреля представители окружного СУ СКР на официальном сайте ведомства, речь идет о передаче взятки должностному лицу в размере 2 млн рублей.

«Руководитель коммерческой организации [ООО „Экспертгрупп“] в период с июня 2020 по февраль 2021 года лично и через посредников передала частями заведующему отделом [судебной строительной и пожарно-технической экспертизы Филиала РФЦСЭ при Минюсте России по Московской области] заранее обещанную взятку в оговоренной сумме 2 млн рублей», — говорится в сообщении СКР. В настоящее время по результатам оперативно-следственной деятельности все фигуранты уголовного дела задержаны.

По данным следствия, гендиректор коммерческой организации подала в суд на надымское Управление капитального строительства о взыскании задолженности по муниципальному контракту, согласно которому компания производила работы по благоустройству площади массовых мероприятий и бульвара Стрижова в Надыме. Положительное судебное решение позволило бы руководителю ООО «Экспертгрупп» избежать уголовной ответственности за пособничество в хищении бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что гендиректор ООО «Экспертгрупп» была задержана в рамках расследования коррупционного дела. Согласно материалам СКР, при содействии чиновников мэрии 29 млн рублей было выплачено подрядной организации за неисполненные работы по благоустройству.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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