28 апреля 2021
27 апреля 2021

В Тюменской области после указа Путина появится новый полигон

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени прошла очередная сессия Западно-Сибирского межрегионального НОЦ Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Фото:

В Западно-Сибирском научно-образовательном центре появится собственный карбоновый полигон. Он будет открыт на базе Тюменского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Там уточнили, что соответствующий вопрос обсуждался на очередной стратегической сессии Западно-Сибирского межрегионального НОЦ Тюменской области и соседних округов: ХМАО и ЯНАО.

«Предложено объединить усилия исследователей в рамках единого „зонтичного“ проекта, который охватывал бы широкий спектр фундаментальных и прикладных научных задач, таких как измерение потоков климатически активных газов, исследование секвестрационного потенциала естественных экосистем в отношении углерода, изучение роли почвенной биоты в цикле углерода и других, а также разработка экономических моделей и нормативно-правовых документов по декарбонизации», — отметила пресс-служба ТюмГУ. Участники сессии отметили, что ТюмГУ обладает значительным опытом в исследовании глобальных изменений климата, землепользования и биоразнообразия.

«ЗапСибНОЦ станет центром подготовки кадров для организаций-операторов карбоновых полигонов и научно-методическим центром по выработке оптимальных способов снижения углеродного следа для организаций реального сектора экономики. Большой интерес к созданию карбонового полигона в ТюмГУ проявила компания „СИБУР“», — отметил ректор вуза Иван Романчук.

Участники сессии также заслушали отчеты о пяти научных проектах с участием ведущих мировых ученых из России и Европы, финансируемых за счет мегагрантов Тюменской области. Три из них — выполняются на базе ТюмГУ. Ранее агентство писало о том, что согласно указу президента России Владимира Путина, в стране за три года должно быть создано 15 НОЦ мирового уровня. Один из них — на базе ТюмГУ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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