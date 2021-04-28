Дерипаска назвал пострадавших от льготной ипотеки

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Олег Дерипаска призвал предоставить застройщикам земли Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Российский миллиардер, бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал действующую в РФ программу льготной ипотеки. В своем telegram-канале он написал, что от нее страдают реальные российские семьи.

«Если на старте программы с минимальным взносом можно было купить 91% квартир, то сейчас — только 84%, а средние расходы на кредит по льготной ипотеке от среднего семейного дохода увеличились за год с 26 до 28%. И это лишь на первый взгляд кажется не такой уж и большой разницей: для реальных семей, живущих от зарплаты до зарплаты и бюджет которых распланирован до копейки, это ощутимый рост, учитывая, что зарплаты не растут», — написал предприниматель. Он подчеркнул, что в 38% городов России программа себя исчерпала.

В качестве решение жилищной проблемы Дерипаска предложил развивать строительный сектор. В частности, олигарх считает, что застройщиков необходимо обеспечить землей и инфраструктурой.

В правительстве объяснили, что за год квартиры в России подорожали на 26% из-за роста цен на стройматериалы и нехватки рабочей силы. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила, чтобы условия предоставления ипотечного кредита на льготных условиях зависели от социально-экономического положения каждого конкретного субъекта РФ, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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