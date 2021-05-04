Многодетная семья Сафоновых боится оказаться на улице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Многодетной семье Романа и Евгении Сафоновых грозит выселение из квартиры в поселке Зеленоборск (Советский район), которая была приобретена для них за счет денег из резервного фонда окружного правительства по распоряжению губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Об этой истории рассказала местный блогер Ксения Носова на youtubе-канале.

Шестикомнатную квартиру площадью в 150 квадратных метров семья получила в 2016 году после рождения тройни. Однако, по словам самих Сафоновых, к качеству строительства есть масса претензий, начиная от проваливающихся полов и заканчивая проблемами с канализацией. При этом в поселковой администрации решить проблемы обязали не застройщика, а саму семью и выдали предписание со сроками устранения. «Администрация решила обвинить семью в ненадлежащем содержании помещения, предоставленного по договору соцнайма. В случае невыполнения предписания администрация имеет право расторгнуть договор социального найма», — утверждает Носова.

Глава поселка Зеленоборск Светлана Леднева в разговоре с URA.RU заявила, что чиновники не преследуют задачу выселения Сафоновых: «Семья, мягко говоря, неблагополучная. Оба не работают. Мы все эти пять лет ремонтируем и ремонтируем их квартиру. В этот раз они не закрыли отдушину и заморозили канализацию. Затопили не только себя, но и двух соседей-собственников. Налился полный подвал воды. Так как они не смотрят за домом, обнаружилось это довольно поздно. В любом случае, все это мы сделаем и доведем до ума в очередной раз».

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Агириш Советского района была выселена на лицу малоимущая семья. Поскольку, как выяснилось, им была предоставлена квартира в доме, непригодном для проживания, что является нарушением закона.