В России могут вырасти штрафы для безбилетников

Право устанавливать размер штрафов хотят передать регионам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Право устанавливать наказание за безбилетный проезд в общественном транспорте хотят передать регионам. Из-за этого штрафы могут увеличиться. Соответствующий законопроект Минтранса Госдума рассмотрит в мае.

«Законопроект Минтранса предлагает наделить регионы полномочиями по введению мер ответственности за безбилетный проезд на автомобильном и городском наземном транспорте», — передают «Известия».

Инициатива уже получила поддержку комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы. Однако во фракциях парламента неоднозначно отнеслись к проекту. Некоторые полагают, что впоследствии штрафы вырастут. Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов в качестве примера привел ситуацию с парковками. По его словам, когда регионы получи полномочия устанавливать штрафы самостоятельно, в некоторых регионах они увеличились до 5 тысяч рублей и стали непомерными. «В случае реализации этой инициативы начнется чехарда и появятся злоупотребления», — подытожил он.

Ранее Минтранс предложил наделить контролеров в общественном транспорте правом проверять паспорта у пассажиров. Сейчас на это имеют право только сотрудники полиции. Такая мера, по мнению чиновников, ускорит оформление штрафов за безбилетный проезд.