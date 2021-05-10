10 мая 2021

В России могут вырасти штрафы для безбилетников

© Служба новостей «URA.RU»
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Одиннадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, общественный транспорт, пассажиры, маршрут077, маршрутка, городской транспорт
Право устанавливать размер штрафов хотят передать регионам Фото:

Право устанавливать наказание за безбилетный проезд в общественном транспорте хотят передать регионам. Из-за этого штрафы могут увеличиться. Соответствующий законопроект Минтранса Госдума рассмотрит в мае.

«Законопроект Минтранса предлагает наделить регионы полномочиями по введению мер ответственности за безбилетный проезд на автомобильном и городском наземном транспорте», — передают «Известия».

Инициатива уже получила поддержку комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы. Однако во фракциях парламента неоднозначно отнеслись к проекту. Некоторые полагают, что впоследствии штрафы вырастут. Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов в качестве примера привел ситуацию с парковками. По его словам, когда регионы получи полномочия устанавливать штрафы самостоятельно, в некоторых регионах они увеличились до 5 тысяч рублей и стали непомерными. «В случае реализации этой инициативы начнется чехарда и появятся злоупотребления», — подытожил он.

Ранее Минтранс предложил наделить контролеров в общественном транспорте правом проверять паспорта у пассажиров. Сейчас на это имеют право только сотрудники полиции. Такая мера, по мнению чиновников, ускорит оформление штрафов за безбилетный проезд.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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