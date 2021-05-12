Фигуранты дела о хищениях на пермском заводе избежали наказания

Уголовное преследование фигурантов дела о хищениях на машзаводе Дзержинского прекращено Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фигуранты дела о хищении на машзаводе имени Дзержинского в Перми (ЗиД) избежали уголовного наказания. Судебное разбирательство в отношении них прекращено. Речь идет о бывших руководителях предприятия Евгении Лысове и Денисе Бронникове, а также бизнесмене Владиславе Шинкевиче.

«Пока дело рассматривалось в суде, у подсудимых истек срок давности привлечения к ответственности», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, срок давности преступлений, в которых обвинялись подозреваемые, составляет десять лет.

Лысов, Бронников и Шинкевич, в зависимости от роли каждого, обвинялись в присвоение в особо крупном размере организованной группой, легализации денежных средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере, мошенничество в особо крупном размере, сокрытии имущества при признаках банкротства. Следствие предполагает, что основная часть преступлений была совершена указанными лицами в период с 2007 по 2009 годы.

Общая сумма ущерба от действий обвиняемых оценивалась в один миллиард рублей. Получить комментарий исполнительного директора завода Юрия Аликина не удалось, он не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Ранее Верховный суд РФ арестовал имущество Бронникова, Лысова, Шинкевича, а также экс-директора УК «Риал» Артура Васильева. Последний также являлся фигурантом уголовного дела. Обеспечительные меры были приняты и в отношении УК «Риал», аффилированной депутату заксобрания края Юрию Борисовцу.

ФГУП «Машзавод имени Дзержинского» производит взрыватели, пиротехнику для различных систем вооружений, также центробежные сепараторы и другую продукцию. Предприятие несколько лет находится в процедуре банкротства, его имущество выставлено на продажу.