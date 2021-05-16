16 мая 2021
15 мая 2021
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13 мая 2021

По городу в ЯНАО бегает стадо свиней. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Животные. Челябинск, свинья, кабан
Зрелище удивило местных жителей Фото:

Жителей Лабытнанги (ЯНАО) удивило «нашествие» не обычных для местного климата животных. В небольшом лесу в черте города гуляли несколько десятков свиней. Видео поделилась с URA.RU Галина Шипулина.

«Вот это да, вот это я понимаю после Питера. Нормально, живем пацаны», — комментирует видео Шипулина. Также девушка отметила, что район, где выгуливали свиней, называется «БАМ».

«Специалистам управления ЖКХ поручено выехать на место и провести проверку. Жители также вправе обратиться с жалобами в управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО», — пояснили URA.RU ситуацию в администрации Лабытнанги.

Известно, что свиной фермой в Лабытнанги владеет Сергей Закутилин. Получить его разъяснения по поводу ситуации не удалось. Контактов предпринимателя нет в открытом доступе.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия уже убирала свиней с улиц города. В 2020 году владельцу животных предоставили землю и материалы для огороженной фермы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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