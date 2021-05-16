Зрелище удивило местных жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Лабытнанги (ЯНАО) удивило «нашествие» не обычных для местного климата животных. В небольшом лесу в черте города гуляли несколько десятков свиней. Видео поделилась с URA.RU Галина Шипулина.

«Вот это да, вот это я понимаю после Питера. Нормально, живем пацаны», — комментирует видео Шипулина. Также девушка отметила, что район, где выгуливали свиней, называется «БАМ».

«Специалистам управления ЖКХ поручено выехать на место и провести проверку. Жители также вправе обратиться с жалобами в управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО», — пояснили URA.RU ситуацию в администрации Лабытнанги.

Известно, что свиной фермой в Лабытнанги владеет Сергей Закутилин. Получить его разъяснения по поводу ситуации не удалось. Контактов предпринимателя нет в открытом доступе.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия уже убирала свиней с улиц города. В 2020 году владельцу животных предоставили землю и материалы для огороженной фермы.