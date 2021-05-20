Информацию о погибших пациентах с коронавирусом тюменский оперштаб перестал публиковать 13 мая Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Тюменской области перестали ежедневно публиковать данные о погибших пациентах с коронавирусом. Причина — информация об их количестве отражает фиксацию окончания экспертизы, а не то, что человек умер именно в эти сутки. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе.

«Проанализировав ежедневную сводку, мы пришли к выводу, что ежедневная прибавка количества смертей не отражает общую концепцию публикации — „ежесуточная сводка“. Все остальные данные фактически отражают именно суточную картину. Цифра о количестве умерших отражает фиксацию окончания экспертизы, а не то, что человек умер в эти сутки. Ввиду невозможности ежесуточной фиксации количества умерших от коронавируса было принято решение отказаться от данной категории», — указано в сообщение оперштаба.

Там уточнили, что информация об общем количестве смертей без ежесуточной привязки публикуется на сайте стопкоронавирус.рф. Ранее URA.RU писало о том, что последние данные о летальных случаях среди ковид-пациентов в Тюменской области публиковались в telegram-канале регионального оперштаба 13 мая. С тех пор информация о погибших не оглашалась.