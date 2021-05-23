Аналитики назвали регионы-лидеры по расходам на социальную сферу

В лидерах Москва и Сахалинская область Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Москва и Сахалинская область возглавили рейтинг по расходам на социальную сферу в 2020 году. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Москва в расчете на одного человека в прошлом году потратила 124,76 тыс руб, Сахалинская область — 107,68 тыс. В топ-10 также вошла Санкт-Петербург (107,58 тысячи), ЯНАО (94,77 тыс руб), Тюменская область (91,74 тыс руб), ХМАО (87,01 тыс руб), Московская область (83,26 тыс руб), Чечня (82,51 тыс руб), Севастополь (81,07 тыс руб) и Ленинградская область (76,38).

Свердловская область по этому показателю 13-я. Социальные расходы консолидированного бюджета на одного жителя в 2020 году составили 68,93 тысячи рублей, что почти в два раза меньше, чем в Москве. Последние четыре места в рейтинге заняли регионы Дальнего Востока: Чукотка (25,73 тыс руб), Камчатка (32,46 тыс руб), Якутия (37,77 тыс руб) и Магадан (46,31 тыс руб).

Ранее аналитики назвали регионы РФ с самым высоким уровнем жизни. Москва заняла первое место по социально-экономическому и экономическому развитию регионов России в 2020 году. На втором и третьем месте Тюменская и Ленинградская области. Также стало известно, что рейтинг регионов с самыми высокими средними зарплатами в стране возглавили ЯНАО, Магаданская область и Ненецкий АО. При этом Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы.