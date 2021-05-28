Собянин расширил льготы для москвичей

Изменится возраст получения выплат при рождении детей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Москве изменили условия получения дополнительной выплаты при рождении ребенка. На выплату теперь могут рассчитывать молодые семьи, в которых супруги не старше 36 лет. Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Подать заявление на получение пособия смогут семьи, в которых оба супруга — москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли возраста 30 лет. Единственный родитель в возрасте от 30 до 36 лет тоже имеет право на получение пособия», — указано на официальном сайте мэра Москвы. Отмечается, что при этом средний доход на человека не должен быть больше прожиточного минимума.

При рождении первого ребенка сумма выплаты составит 90,1 тысяч рублей, что составляет пять прожиточных минимумов. После рождения второго ребенка положено 126,2 тысяч рублей (семь прожиточных минимумов), третьего и последующих — 180,2 тысяч рублей (10 прожиточных минимумов). С 2010 года сумма выплат увеличилась в 2,4 раза.

Выплату получат семьи, которые подали заявление в течение одного года со дня рождения ребенка. Доплата положена тем, у кого ребенок родился после 1 января 2021 года. Заявления будут принимать с 3 июня через портал mos.ru.

Президент России Владимир Путин одобрил новые выплаты для беременных женщин и семей с детьми. Будут возмещать оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% их заработка. Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года, пишет Утро.ру .

Ранее в Госдуме предложили ввести новую льготу для многодетных семей, чтобы выдавать им земельные сертификаты взамен участков. Законопроект внесли в палату парламента.